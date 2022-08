Câți bani câștigă, în realitate, George Simion de la parlament: peste 4.500 de euro în plus pe lângă salariul pe care spune că-l donează

Deputatul George Simion, liderul AUR, susține că-și donează 90% din salariul de parlamentar și trăiește cu 1.200 de lei lunar, banii care-i mai rămân din leafa de 12.168 de lei.

Simion s-a filmat la începutul lunii decembrie 2021 la casieria Camerei Deputaților unde a mers să-și ridice salariul.”Aici e casieria și am întârziat. Deci 12.168 de lei salariu. Semnăm aici. Asta e cazare, da? După aia ce mai avem? Transport, ia uite. Și diurnă, și transport, frumos, păi am muncit, n-am muncit eu? Ca să înțelegeți voi cât câștigă un parlamentar, în plicurile astea sunt bani: de chirie, de diurnă, de transport. (...) 12.168 de lei, vă arăt și fluturașul. 90% din această sumă eu o donez în fiecare lună. În rest ați văzut, avem și de cazare și de diurnă”, spunea Simion la vremea respectivă.Cu toate acestea, Simion a omis să specifice că aceste beneficii, cazare, transport, diurnă, sunt bani pe care îi încasează separat. Astfel, în realitate, Simion câștiga lunar 4.563 de euro, pe lângă salariul de 12.168 de lei, arată o investigație realizată de voluntarii proiectului Integritate pe bune.Cornel Zainea, fost deputat USR care a demisionat din Parlament înainte de a i se termina mandatul ca să nu primească pensie specială, a sumarizat pe Facebook datele obținute în cadrul demersului:”1. 13.905 lei a luat lunar cu declarația de proprie răspundere în 2021, bani care teoretic sunt pentru funcționarea cabinetului parlamentar. Nu ne-a spus cum i-a cheltuit și nu i-a trecut în declarația de avere. În total 167.409 lei sau 33.481 de euro.2. În medie: 2.913 lei pe lună în medie, ca diurnă (deși e deputat de București).3. 4.600 lei pe lună în 2021 pentru cazare, deși e deputat de București și deputații de București nu primesc forfetară de cazare. Probabil și-a schimbat domiciliul în alt județ să poată primi și acești bani.4. 1.400 lei pe lună în 2021 pentru transport în circumscripție.Așadar, 22.818 lei pe lună, sau 4.563 de euro câștigă Simion, pe lângă salariul de 12.168 de lei pe care pretinde că îl donează. Evident, are și mașină cu șofer de la parlament și va avea și pensie specială. Înainte să ajungă deputat, el primea un salariu de 3.193 de lei ca director de marketing.Sunt curios dacă simpatizanții AUR cunosc aceste lucruri și dacă da, de ce li se pare normal ca un parlamentar care se declară anti-siste ...citeste mai departe despre " Câți bani câștigă, în realitate, George Simion de la parlament: peste 4.500 de euro în plus pe lângă salariul pe care spune că-l donează " pe Ziare.com