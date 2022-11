Grindeanu îl acuză pe Drulă că ar fi oprit timp de un an de zile finanțarea pentru metroul către Aeroportul Otopeni

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu declarat luni, 7 noiembrie, că termenul limită pentru finalizarea metroului către Aeroportul Otopeni este anul 2026 şi l-a acuzat pe fostul ministru Cătălin Drulă că timp de un an ar fi stopat acest proiect care avea parte de finanţare japoneză.

„Metroul către Aeroportul Otopeni. Termenul limită este 2026. Timp de un an de zile, acest proiect care avea finanţare japoneză a fost stopat de către un fost ministru al Transporturilor neconsiderând că e un proiect important pentru bucureşteni. Aproape l-a anulat. (Cătălin Drulă - n.r.) El a oprit proiectul. Anul trecut mi-am cerut scuze ambasadorului Japoniei. În 2-3 săptămâni cred că cei de la metrou vor putea anunţa câştigătorii licitaţiei pentru acest proiect. Japonezii sunt extrem de serioşi din acest punct de vedere", a declarat Sorin Grindeanu, luni la Digi 24.El a mai explicat că primul tronson din cele două, cel până la Mall Băneasa, este deja în lucru.„Sunt două tronsoane - unul care vine până la Mall Băneasa şi al doilea spre aeroport. Primul tronson este deja în lucru. În PNRR, s-a trecut un proiect care nu era matur, finanţare pe M4. Eu am transmis colegilor din guvern dorinţa noastră de a muta acestă finanţare de pe M4 din PNRR să fie pe M6 unde deja e dat câştigătorul şi lucrămagirile au început deja, pentru că riscă ca acest M4, repet proiect nematur, să nu poţi să îl finalizezi până în 2026. Nu au fost autorizate PUZ-urile, autorizaţiile, totul este în fază birocratică. Eu cred că vom convinge Comisia să facem această schimbare între M4 şi M6 (magistrala spre Aeroportul Otopeni), urmând ca M4 să rămână pe viitorul program operaţional pe transporturi. Termenul limită este 2026. Am putea să mergem cu metroul până la Aeroport în 2026? Da", a completat Grindeanu.