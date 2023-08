Ordonanțe de urgență la pachet pentru reducerea cheltuielilor bugetare și tăierea facilităților fiscale. Ciolacu anunță că vor fi aprobate până la sfârșitul lui august

Guvernul va aproba concomitent, până la sfârşitul lunii august, ordonanţa de urgenţă care vizează reducerea cheltuielilor bugetare şi reforma administrativă şi pe cea privind măsuri fiscale prin care să crească veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat că în lipsa adoptării unor astfel de măsuri, deficitul, anul acesta, ar urma să fie mai mare de 6,2%, cât a fost anul trecut.

"Dacă nu luăm măsuri, va fi o situaţie dramatică. (...) Cert este, dacă în acest moment nu se face o reformă administrativă în paralel cu o reformă de reducere a unor excepţii fiscale, din Codul fiscal, toate excepţiile însumează în jur de 75 de miliarde de lei în România. (...) România, în acest moment, fără nicio măsură luată, va ajunge la un deficit mai mare decât deficitul de anul trecut. Deci, un deficit mai mare de 6,2%, dacă Guvernul României nu ia în acest moment nicio măsură. Ce înseamnă acest lucru? Automat va duce la blocarea fondurilor europene, la costuri mult mai mari pentru acoperirea deficitului şi, cum e şi normal, va duce mult mai devreme decât alegerile din 2024 la o instabilitate politică", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seară, la Aleph News.Premierul a precizat că până la sfârşitul lunii august vor fi adoptate cele două ordonanţe de urgenţă"Astăzi am stat cu domnul ministru al Finanţelor, cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă, am stat toţi trei şi am hotărât un lucru foarte clar: reformele încep imediat după ce va fi dată ordonanţa de urgenţă. Termenele de implementare vor fi până în 2024, ceea ce ne asumăm noi ce facem. Va trebui dată cel târziu la sfârşitul acestei luni. Avem un calendar făcut, astăzi am avut ultima discuţie politică, urmează să le comunicăm şi noi în partide, cu toate că sunt lucruri care ţin de Executiv şi de Guvernul României, nu de partidele politice. Până la sfârşitul acestei luni, cele două ordonanţe principale vor fi date în acelaşi timp, concomitent. Vor fi date concomitent, în oglindă, să se vadă foarte clar că reducerile cu veniturile, nu poţi să faci echilibrare macroeconomică fără venituri şi fără... Se vor da concomitent, astfel încât lumea să poată compara, cât scădem din cheltuieli, atât venim şi cu venituri", a mai declarat Ciolacu.Şeful Executivului a precizat că în urma discuţiilor purtate luni, 99% din măsurile privind reforma administrativă sunt decise şi, de asemenea, o parte din măsurile fiscale."Astăzi, împreună cu preşedintele Nicolae Ciucă, cu domnul Stănescu, cu domnul Bode, cu vicepremierul Marian Neacşu şi cu ministrul Finanţelor am hotărât şi am închis din acest pachet 99% din măsurile în ceea ce priveşte economiile şi reforma administrativă, dar şi măsurile în ceea ce priveşte anumite excepţii fiscale", a arătat Ciolacu.Referitor la măsurile fiscale, el a punctat că nu vor fi majorări de taxe şi că majoritatea vizează eliminarea unor excepţii, cum ar fi neplata CASS în domenii precum construcţiile sau agricultura sau neplata impozitului pe profit în domeniul IT.Urmează o a treia ordonanță de combatere a evaziunii fiscalePremierul a mai precizat că Guvernul intenţionează să adopte şi o a treia ordonanţă de urgenţă care vizează combaterea evaziunii fiscale, după adoptarea celor două ordonanţe de urgenţă."Vor fi măsuri care... Am văzut că a apărut pe ştiri: statul român va lua 50% din sumele pe care nu le puteţi justifica. Nu am discutat cu domnul ministru, că nu mi-a prezentat, dar era o ştire cumva prezentată de rău. Dacă nu poţi să justifici de unde ai banii, în orice stat din lumea asta, nu ţi-i ia statul?", a spus Ciolacu.Pe partea de combatere a evaziunii fiscale, el a subliniat şi importanţa finalizării procesului de digitalizare a ANAF.Noi negocieri pentru PNRRÎn acelaşi context, prim-ministrul a menţionat că până la finele lunii august va trebui încheiată şi renegocierea PNRR cu reprezentanţii Comisiei Europene."Avem până pe 31 august termen să terminăm negocierile de modificare a PNRR, respectiv de reducere a unor granturi, de 2,1 miliarde de euro, deoarece am avut o creştere economică cu 0,3 peste 5%", a explicat Ciolacu.El a anunţat că se va deplasa la Bruxelles în acest scop, menţionând şi alte teme care urmează să facă subiectul renegocierii, respectiv jalonul privind procentul de 9,4% din PIB pentru pensii, capitolul REPower EU - prin care ar urma ca România să primească 1,7 miliarde de euro în plus pe zona de energie.În acelaşi cadru, a mai spus Ciolacu, este posibil să fie renegociată şi ţinta de deficit de 4,4% asumată de România pentru acest an."Încălcarea deficitului este prevăzută în PNRR (...) În momentul acela, automat, Comisia declanşează suspendarea fondurilor europene. Suntem singurul stat din UE care avem acord în ceea ce priveşte deficitul (...), cu toate că nu suntem singurul stat care a depăşit deficitul. O să abordăm şi acest aspect. România nu-şi poate permite să-i fie suspendate fondurile europene, ar fi un dezastru pentru România, ar aduce o instabilitate politică din nou în România cu nişte costuri greu de imaginat într-un context regional foarte complicat", a mai declarat prim-ministrul....citeste mai departe despre " Ordonanțe de urgență la pachet pentru reducerea cheltuielilor bugetare și tăierea facilităților fiscale. Ciolacu anunță că vor fi aprobate până la sfârșitul lui august " pe Ziare.com