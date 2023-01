România ar avea ”șanse extrem de bune” să intre în Schengen în 2023: ”Nu avem nevoie de un nou eșec”

Vicepremierul Kelemen Hunor, presedintele UDMR, considera ca trebuie un acord prealabil intre partile implicate in dosarul Schengen, "fiindca nu avem nevoie de un nou esec", si ca "ar fi de dorit ca in prima jumatate a anului 2023 sa se ajunga la un acord". "Realismul imi spune ca, in 2023, sansele sa intram in Spatiul Schengen sunt extrem de bune", afirma el.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, la RFI, referitor la Schengen, ca "pe plan diplomatic trebuie convinsi cei care au avut retineri pentru Romania si pentru Bulgaria sa fie de acord cu largirea Spatiului Schengen"."Acest lucru este absolut firesc, sa discuti permanent cu Austria si cu Olanda. Cu Austria, fiindca ei au fost reticenti si au blocat de fapt intrarea noastra in Schengen si cu Olanda, fiindca Olanda avea retineri fata de Bulgaria, nu avea retineri fata de Romania. Acest demers trebuie facut de fiecare data cand exista aceasta posibilitate si trebuie sa creezi tu insuti posibilitatile de a discuta cu partenerii pe plan diplomatic, in primul rand.Sunt de acord si eu cu cei care spun ca trebuie un acord prealabil, fiindca nu avem nevoie de un nou esec si de aceea, pozitia Suediei este absolut corecta, sa existe un acord prealabil intre partile implicate in acest proces, adica Austria, Olanda, Romania, Bulgaria si atunci poate fi supus la vot in prima jumatate a anului 2023, cand Suedia detine presedintia UE (...). Incercam sa aducem pe agenda JAI in aceasta prima jumatate a anului 2023. Sigur, putem sa ne gandim pe parcursul anului, daca nu reusim in prima jumatate, sa mergem in a doua jumatate a anului, cand Spania va prelua presedintia UE, dar ar fi de dorit ca in prima jumatate a anului sa se ajunga la un acord", a afirmat liderul UDMR.Intrebat de ce ar functiona acum calea diplomatiei, in conditiile in care anul trecut nu au fost convinse toate statele membre sa accepte Romania in Spatiul Schengen, Kelemen a aratat: "N-aveai de unde sa stii anul trecut ca apare o problema de politica interna in Austria. Din pacate, austriecii si atunci au fost revoltati si acum sunt revoltati, nu puteai sa stii ca austriecii vor avea o problema de politica interna legata de migratia ilegala si ei leaga aceasta problema de largirea Spatiului Schengen, sperand ca vor rezolva problema lor interna inainte de alegerile care u ...citeste mai departe despre " Romania ar avea "sanse extrem de bune" sa intre in Schengen in 2023: "Nu avem nevoie de un nou esec" " pe Ziare.com