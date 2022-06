Preşedintele PSD Marcel Ciolacu, afirmă că, de la 1 ianuarie anul viitor, pensiile vor fi majorate ”conform legii”. El menţionează că legea în acest sens trebuie respectată şi, întrebat dacă este posibilă o creştere a pensiilor în cursul acestui an, răspunde că nu s-a discutat acest aspect în coaliţie.

”Nu Ciolacu creşte pensiile, nu este o pomană pentru acei oameni, este o lege pe care o respectăm, exact cum am respectat şi Legea 153 (Legea salarizării unitare 153/2017, actul normativ în baza căruia a fost introdusă o majorare a cuantumului brut al salariilor de bază, soldelor, indemnizaţiilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice – n.r.)”, a afirmat Marcel Ciolacu miercuri.Întrebat dacă există posibilitatea ca o majorare a pensiilor să se facă şi în cursul acestui an, liderul social-democrat a răspuns: ”Nu am avut această discuţie în coaliţie”. ...citeste mai departe despre " Când se majorează pensiile. Ciolacu: ”Nu este o pomană pentru acei oameni” " pe Ziare.com