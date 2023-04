Marcel Ciolacu amenință cu reforme în mai multe domenii, inclusiv în cheltuirea banilor publici: „De 30 de ani ANAF ne spune că nu se poate. De data asta se va face” VIDEO

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 6 aprilie, că este timpul ca România să facă mai multe reforme, inclusiv în domeniul sportului și cel al cheltuirii banilor publici. Acesta a subliniat apoi că este „foarte hotărât” să le ducă la capăt alături de liderul PNL Nicolae Ciucă.

Liderul PSD a vorbit inițial despre reformele din sport, acuzând că în acest moment nu există un plan concret. Totodată, acesta a criticat că în PNRR nu este prevăzut niciun euro pentru acest domeniu.„Sportul românesc are nevoie de reforme. Reformele costă politicienii. Ăsta este adevărul. În sondaje, mereu există o opoziție atunci când e vorba de o reformă. Cu tristețe vă anunț, că în PNRR există 0 euro pentru sport. Zero reformeÎn schimb, ocupăm spațiul public toți politicienii și oamenii de bine și vorbim despre praguri. De parcă suntem o țară numai de infractori. Sunt doar 600 de exemple de abuz în serviciu. Pentru aceste 600 de cazuri am ocupat tot spațiul public.Nu putem vorbi despre sport fără autoritățile locale. Primarii, autoritățile județene, ei țin sportul în acest moment. Nu am auzit pe ministrul Sportului vorbind de vreo reformă.Invit pe cei care ocupă spațiul public acum în scopuri electorale, uitând de fapt menirea noastră pe care o avem. Să facem reforme. A venit timpul ca în România să se implementeze reforme asumate în coaliție și să încercăm să facem altfel decât au făcut cei dinaintea noastră", a afirmat joi Marcel Ciolacu.„De 30 de ani ANAF ne spune că nu se poate"Mai departe, Ciolacu a afirmat că este nevoie și de o reformă în cheltuirea banului publicși a subliniat că „nimeni nu mai are voie să se joace".„Trebuie făcută o reformă în cheltuirea banului public. Pe care să ne-o asumăm. România nu-și mai permite să cheltuiască bani publici aiurea. Și atunci s-a pornit, la un plan îndrăzneț, îl felicit pe premier, îl felicit pe ministrul de Finanțe. Nu este un semnal de alarmă.Este pentru prima oară când oamenii politici gândesc astfel încât să aibă o perspectivă viabilă și sustenabilă pentru noi toțiNimeni nu mai are voie să se joace, după o criză de securitate regională, după o pandemie. Este o abordare responsabilă a situației economice. Avem materiale de la FMI, de la Banca Mondială. Vorbim despre ele, când trebuie să le implementăm, ne poticnim", a mai notat liderul PSD.