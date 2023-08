"Apocalipsa" pentru bugetari a guvernului Ciolacu. "500 de lei pentru telefon, 50 de lei abonament. Pentru depășire plătește din buzunar"

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, a anunțat miercuri, 2 august, care sunt măsurile fiscale ce vor fi impuse de guvern în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Sunt peste 50 de modificări, calificate drept ”prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar”.

Măsurile fiscale prezentate de Marcel Boloș:- Primul pas îl face statul pentru ce înseamnă partea de reduceri de cheltuieli publice. Este un plan de reducere a cheltuielilor cu două componente majore: prima legată de performanța și a doua de disciplina financiară.- Măsurile sunt pe patru paliere: autoritățile și sectorul public, companiile de stat și companii de subordonare locală - total personal angajat 250.000 de salariați care au costuri de 14 miliarde de lei - al treilea palier sunt instituțiile publice autonome, al patrulea palier e legat de consolidarea capacității instituționale a MF.- Reducerea numărului de secretari și subsecretari de stat cu 20% s-a decis la nivelul Coaliției. Reducerea numărului de posturi vacante: avem în evidență 204.000 funcții vacante. Nu va putea funcționa un serviciu dacă nu sunt minim 10 persoane în subordine. Nu va funcționa o direcție generală dacă nu sunt minim 40. Astfel funcția de șef de birou se desființează.- Cumulul sporurilor nu mai poate depăși salariul de bază. Voucherul de vacanță era și indemnizația de vacanță: rămâne voucherul doar pentru cei cu sub 10.000 de lei brut. Voucherul costă statul 1,8 miliarde de lei.- În categoria beneficiilor: indemnizația de hrană, nu normative de hrană pentru apărare națională, costă statul 3 miliarde de lei și se acordă fără limită și fără plafon. Nu e normal ca unui funcționar care câștigă 30.000 de lei să-i dai și indemnizație de hrană.- Plafon la cheltuielile cu telefonia mobilă: 500 de lei pentru telefon, 50 de lei abonament. Pentru depășire plătește din buzunar.- Capitolul bugetar ce ține de autoritățile locale - de sport, recreere - organizări de evenimente. Uneori nu ajung weekendurile pentru organizarea de evenimente de către autoritățile locale.- 1 ianuarie 2025 descentralizarea serviciilor publice de la nivel central: direcțiile de sport, cultură, DSP, inspectoratele școlare. Apropierea acestui serviciu de cetățean. Până la această dată transferul către autoritățile județene se va realiza treptat.- Instituțiile publice cu personalitate juridică de subordonare locală nu mai pot funcționa dacă au sub 50 de posturi ocupate și dacă se suprapun cu alte instituții. Ordonatorii de credite trebuie să decidă care intră în comasare, reorganizare sau transfer. E o decizie de oportunitate.- Companii de stat - 50% reducere număr de consilieri ai directorilor generali, directori.- Numărul maxim de membri în CA, consilii de supraveghere este de maxim 7 persoane. Remunerația - are o componentă fixă se reduce la maxim 3 salarii, componenta variabilă - maxim 6 salarii dar în anumite condiții. Să nu fie pierderi contabile, datorii. Nu faci treabă, nu iei componenta variabilă.- Achiziții sub risc - Dacă ai făcut o achiziție a unui autoturism de 100.000 de euro, iar media e de 30.000 intră sub risc și se pornește controlul.- Pentru companiile de subordonare centrală și centrală - normative de personal. Nu mai pot înființa structuri după cum cineva trebuie să fie șef. Normă pentru parcul de autoturisme. Norme diurne, cazare, norme telefonia mobilă. Cheltuielile de sponsorizare activități sportive, culturale - maxim 0,25%, dar mai discutăm.- Institutele de cercetare - sunt institutele naționale, dar și în subordinea SGG sau Parlament care au activitate similară sau nu-i caută nimeni pentru activitatea lor - reducere 20%. Pot fi comasate. Ordonatorii de credite vor stabili lista celor care se comasează.- Alte măsuri: capacitate instituțională a MF și aici avem și transferul activelor statului către autoritățile locale.- Procesul de comasare se aprobă prin HG. Comasarea are 2 consecințe: număr personal redus cu 15% - proporțional pentru funcții de conducere și execuție. Reducerea cu 15% a cheltuielilor de funcționare - obligatoriu."Cine se ocupă cu asemenea măgării a dat un proiect de OUG neactualizat. Ce a apărut în proiect este o informație care tulbură apele aiurea.Noi am adoptat facilități fiscale, foarte bine. Ce s-a întâmplat în realitate: au ajuns zone de optimizare fiscală. Ce înseamnă: cum să folosim facilitățile să mă ducă să nu plătesc bani la stat. Nu aștept aplauze. Nu este decizia lui Boloș, e decizia Coaliției.Avem un proiect de OUG pentru redevențe. Unele vor crește considerabil. Nu te poți îmbogăți pe resursele statului. Să nu deranjezi pe nimeni, să mimezi că fac o reformă, nu ne duce pe calea cea bună. Nu s-a luat în discuție comasarea localităților mici. Instituțiile publice de subordonare locală nu pot funcționa cu sub 50 de angajați. Pe partea de venituri nu vă pot răspunde, pentru că nu este o decizi în Coaliție", a mai declarat Boloș.