Ministrul Digitalizării: ”Este important să fim cu toţii părinţii lui ION, să acceptăm că poate să facă şi greşeli”

Consilierul guvernamental ION s-a întâlnit, luni, cu elevii din Colegiul Naţional Aurel Vlaicu din Bucureşti, fiind prima ieşire în public a acestuia, de la prezentarea să în şedinţa de Guvern, în urmă cu o săptămână. Ministrul Sebastian Burduja a afirmat că ION este într-un proces de învăţare şi că este important ca să fim cu toţii părinţii lui ION şi să acceptăm că poate să facă şi greşeli, cum putem face şi noi.

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja a declarat că ”este primul moment cu proiectul ION”.”Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării susţine acest proiect făcut de unii dintre cei mai străluciţi cercetători români în inteligenţă artificială. De la bun început, am considerat că este rolul acestui minister de a susţine proiectele îndrăzneţe, româneşti sută la sută, de a le prezena lumii şi iat ăcă acest proiect a fost astfel reflectat şi în presa internaţională drept o premieră mondială, un consilier guvernamental bazat pe inteligenţă artificială, într-o etapă de dezvoltare”, a spus Sebastian Burduja.El a precizat că prezenţa lui ION într-o instituţie academică din Bucureşti are ca motiv faptul că au deja primele rezultate pe care ION le-a produs, preluminare, şi din toate mesajele primite de la români, educaţia a fost prioritatea românilor de la guvernanţi.”Iată că suntem în această instituţie, acest liceu al Bucureştiului, care îi poartă numele lui Aurel Vlaicu şi cred că putem învăţa cu toţii din exemplul lui Aurel Vlaicu, că trebuie să îndrăzneşti, ca să reuşeşti. Asta a făcut întreaga echipă dee cercetare a proiectului ION: Îndrăznesc să propună ţării, lumii, tinerilor, un proiect pentru România viitorului şi pentru lumea viitorului şi cred că astfel de proiecte trebuie susţinute şi trebuie date ca exemplu”, a menţionat Burduja.”Este important şi am fost transparenţi de la bun început, un program bazat pe inteligenţă artificială nu poate fi considerat un proiect finalizat, el evoluează, este într-un proces de învăţare, de aceea veţi vedea că pune întrebări, pentru a afla lucruri, pentru a putem primi date, a le procesa şi pentru a putea, într-o etapă ulterioară, să vină cu recomandări şi concluzii”, a spus Burduja, arătând că ”cei care au aşteptări ca acest proiect să fie pe modelul ChatGPT, unde s-au investit mil ...citeste mai departe despre " Ministrul Digitalizării: ”Este important să fim cu toţii părinţii lui ION, să acceptăm că poate să facă şi greşeli” " pe Ziare.com