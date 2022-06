Nicolae Ciucă, despre o eventuală criză alimentară în România: „Nu avem niciun fel de problemă”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că țara noastră nu ar avea probleme într-o eventuală criză alimentară, precizând că producția agricolă din România este meteo-dependentă, însă a precizat că este nevoie de investiții în sisteme de irigații.

Nicolae Ciucă a declarat la Radio România Actualităţi că sunt necesare unele investiţii în agricultură."În momentul de faţă, producţia noastră agricolă este meteo-dependentă şi, de aceea, cred că este foarte important să luăm decizii în sensul în care să putem să eliminăm această dependenţă şi să asigurăm fermierilor, agricultorilor români suportul pentru a putea să desfăşoare o activitate în domeniu care să poată să asigure productivitate inclusiv în condiţii de secetă. Practic, vorbim de dezvoltarea sistemelor de irigaţii şi se fac eforturi susţinute în acest sens. Discutăm cu Comisia Europeană, discutăm cu partenerii noştri strategici, nu numai, pentru a-i atrage să investească în ceea ce înseamnă dezvoltarea sistemelor de irigaţii din ţara noastră şi în dezvoltarea agriculturii româneşti", a declarat Nicolae Ciucă.Prim-ministrul a dat asigrări că România nu are o problemă în a asigura uleiul şi alte produse."Am fost în ţară, am vizitat, sigur, mai multe oraşe, mai multe judeţe şi mai multe obiective (…) Am putut să văd cu ochii mei că nu avem niciun fel de problemă. Am putut să constat că nu avem problemă de asigurare a uleiului, de exemplu, că a fost acea criză a uleiului", a mai afirmat premierul.Acesta a precizat că nu folosim doar pâine şi ulei - produse pe care le putem asigura - "avem nevoie în continuare să investim"."Avem nevoie să luăm măsuri concrete şi urgente în acest domeniu", a mai declarat Ciucă.