Plafonul de impozitare pentru microîntreprinderi devine de 6 ori mai mic. Ce li se pregătește firmelor care ies în pierdere

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor se vor altera considerabil, iar plafonul de impunere va fi redus simțitor.

Modificările au fost anunțate în cadrul Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, document care detaliază o sumă de prevederi destinate sporirii influxului de capital la bugetul de stat pentru micșorarea deficitului excesiv din PIB. Conform experților fiscali consultați de Ziare.com, ideea din spatele propunerii de OUG ar fi corelarea plafonului fiscal care delimitează o microîntreprindere cu plafonul pentru scutirea de TVA pentru micile întreprinderi. Experții acuză faptul că aplicarea regimului de impunere a impozitului redus a devenit foarte restrictivă și că se încearcă descurajarea pe cât de mult posibil a acestui regim fiscal.Începând cu anul 2023, Guvernul a aprobat un proiect de ordonanță de urgență al Ministerului Finanțelor de modificare a Codului Fiscal, care prevedea, printre altele scăderea plafonului cifrei de afaceri de încadrare a firmelor la impozit pe venit microîntreprinderii, de la 1 milion de euro pe anul precedent, la 500.000 de euro.În anul 2022, firmele care au avut în anul anterior venituri de maximum 1 milion de euro plăteau impozit pe venitul microîntreprinderii de 1% dacă aveau angajați sau 3% dacă nu aveau angajați, în anumite condiții. Firmele cu cifra de afaceri peste plafonul de 1 milion euro plătesc impozit de 16% din profit, arată startupcafe.ro într-un material din iulie 2022.Draftul noilor modificări aduse Legii 227/2015 prevede următoarele:Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor vor fi:1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 300.000 lei inclusiv3%, pentru microîntreprinderile care:1. realizează venituri peste 300.000 lei;2. desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activități de editare a altor produse software, 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5610 - Restaurante, 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 - Activități juridice, pentru activități ale notarilor și avocaților, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 - Activități de asistență medicală specializată, 8623 - Activități de asistență stomatologică, 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 300.000 lei și o rată a rentabilității de peste 30%, calculată ca raport între profitul net și venituri totale, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz.În plus, specifică hotnews.ro, sumele reprezentând sponsorizări și sumele reprezentând achiziția de aparate de case de marcat electronice fiscale rămase de reportat, potrivit legii, nu se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat după data de 1 ianuarie 2024.Anunțul a generat deja o reacție puternică în rândul specialiștilor din mediul fiscal. Experții acuză faptul că modificările au venit din scurt, pe repede înainte, și nu au fost supuse unui studiu riguros. Surse din mediul fiscal au declarat că impozitul pe microîntreprinderi va deveni foarte dificil de aplicat în practică, fiind supus unui număr ridicat de condiții și situații diferite. ”Condițiile pentru aplicarea regimului de impunere a impozitului redus au devenit foarte restrictive. Se încearcă descurajarea pe cât de mult posibil a acestui regim fiscal”, a declarat unul dintre experții în fiscalitate contactați de Ziare.com.Cum sunt înțelese noile modificări de impozitare pentru microîntreprinderiNadia Oanea, antreprenor, consultant fiscal și specialist în fiscalitate națională și internațională, a explicat pentru Ziare.com că ”300.000 de lei este plafonul pentru scutire de TVA. Era 85.000 de euro, calculat la cursul de la data aderării, adică 300.000 de lei. Se dorește ca până la depășirea plafonului de 300.000 de lei pentru TVA o companie să poată fi considerată și microîntreprindere, iar noua cotă de impozitare în acest caz să fie de 1%.”După depășirea acestui plafon în venituri, de 300.000, practic doar anumite societăți mai pot rămâne microîntreprinderi conform propunerii de modificare a legii, a explicat expertul. Noile stipulații se referă și la încadrarea într-o listă foarte scurtă de coduri CAEN amintite mai sus și în limita marjei de profit de maximum 30%.”Ideea din spatele noii legislații ar fi corelarea plafonului pentru microîntreprinderi cu plafonul pentru scutirea de TVA pentru micile întreprinderi”, a specificat Nadia Oanea. Practic, până la aceste modificări legislative, pragul în care o companie se putea încadra la nivelul veniturilor sale pentru a intra în cadrul legal de microîntreprindere era unul mult mai ridicat. Acum, pragurile de impozitare pentru impozitul de venit se vor a fi corelate cu cele pentru aplicarea cotei de TVA de 300.000 de lei.”Acum microîntreprinderile sunt obligate să aibă cel puțin un angajat, deci cota diferențiată nu mai depinde de salariați, ci se referă pur și simplu discuția de anul trecut de reducere a plafonului la microîntreprinderi la 500.000 de euro și că se va mai reduce în continuare astfel încât regimul să fie aplicabil pentru foarte puține firme și doar pentru firme foarte mici, doar că acum propunerea care circulă în presă vine să reducă acest plafon din start. Nu mai există o reducere graduală a aplicării regimului de microîntreprindere”, a declarat expertul.Alte modificări de impact propuse de guvern pentru limitarea facilităților pentru microîntreprinderiAjustorul fiscal pentru impozitul pe profit – plata impozitului și în absența profituluiExperții în fiscalitate au sesizat modificări importante când vine vorba de societăți comerciale care înregistrează pierderi, acestora impunându-li-se totuși practic un impozit minim. ”Să plătești impozit în funcție de un ajustor fiscal care în esență înseamnă că firmele care ies pe pierdere totuși vor plăti un impozit pe profit”, a lămurit Nadia Oanea.Plătitorii de impozit pe profit care ies pe pierdere și care, în mod normal, nu ar trebui să plătească impozit conform Codului Fiscal, vor avea practic de plătit unui impozit calculat în funcție de formula specificată în ordonanță sub denumirea de ajustor fiscal.Ajustorul fiscal se calculează în baza unei formule enunțate în cadrul Articolului 18 al legii 227 actualizat în urma ultimei propuneri de modificare și completare a legii 227/2015.Calculul se va face în baza veniturilor totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, din care se scad o sumă de venituri neimpozabile detaliate în lege.Implicarea directă sau indirectă în conducerea mai multor microîntreprinderiConform ultimului propuneri de modificare a legii, în situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi ”deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderile care ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă [...] Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și este definitivă pentru anul fiscal curent.”Modificarea se referă la faptul că în ultima variantă a legii, un antreprenor nu poate deține mai mult de trei microîntreprinderi, însă acum se cumulează indicatorii veniturilor și cheltuielilor când se face această analiză. În plus, conform explicațiilor specialiștilor, nu mai este în vigoare stipulația că un antreprenor trebuie să dețină direct trei microîntreprinderi, ci va face subiectul unei analize detaliate pentru calcularea impozitelor și dacă o microîntreprindere este deținută indirect (dacă o persoană deține o microîntreprindere care, la rândul ei, deține o altă microîntreprindere).Conform unui document obținut de HotNews.ro, întreg pachetul de măsuri propus de Guvern ar putea aduce 29,36 miliarde lei la bugetul de stat.Măsurile legate de impozitarea microîntreprinderilor și plafonarea la 300.000 de lei a marjei de impozitare și TVA se preconizează că va intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2023. Aplicarea calculului ajustorului fiscal, precum și a prevederilor care reglementează deținerea directă sau indirectă a unei cote părți de 25% din valoarea acțiunilor vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024.