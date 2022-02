PNNR- mărul discordiei. Procentul pentru Fondul de Pensii a mai ramas. Ce se întâmplă cu restul?

După nici două luni de guvernare a coaliției formată pentru a nu provoca alegeri anticipate, care, pe lângă costurile generate de campania electorală, însemna și prăbușirea indicatorilor de țară, cu consecințe pe termen lung a nivelului dobânzilor la care s-ar fi putut realiza rostogolirea datoriilor, principala problemă care dezbină în prezent partidele principale ale coaliției este dată de situația procentului din PNNR pentru fondul de pensii.

Declarațiile săptămânii trecute, poate amplificate și de mass media, se învârt în jurul problemei ridicată de Ministrul Muncii - dl. Marius Budăi susține că va merge la Bruxelles să renegocieze procentul alocat pentru pensii.Reprezentanții PNL, care, după doi ani în care au avut toate pârghiile să se aplece asupra problemei pensionarilor, s-au trezit acum, când văd că partenerii lor câștigă electoral cu măsurile luate pentru această categorie, urgisită de economia de piață prost administrată, prin măsuri lipsite de coerentă, fără a avea studii de impact realizate, fără fundamentare de profit și pierderi, cu singură strategie (în glumă) - mărește, mărește, că până la urmă, tot rămâne ceva, și încearcă să recupereze teren, cu argumente prin care au ajuns la scorul actual din sondaje."Atunci când am negociat PNRR-ul, aceasta este formă finală, toată lumea s-a uitat acolo şi au fost de acord cu toţii, am semnat o formă finală a PNRR, şi am spus că nu vom reveni asupra lui. Şi atunci când am făcut această coaliţie, am intrat în coaliţie, am spus că nu vom reveni asupra PNRR, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere a PNRR, asta înseamnă că aruncăm la coş 30 de miliarde de euro", a spus Florin Cîţu."Nu voi permite niciodată aşa ceva. PNRR-ul a fost negociat foarte bine, a fost printre cele mai bune rezultate, şi aţi văzut şi calificativele pe care le-a primit acest PNRR. Nu, PNL rămâne concentrat pe reforme mari, reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici, pe teme mici, declaraţii belicoase în spaţiul public", a mai afirmat preşedintele PNL.Înțelegeți unde ne situăm? Înțelegeți că oamenii care ne conduc, au preferat, în loc să găsească cai să crească gradul de colectare de 27%, măcar la 35%, să aibă în vedere indicatori macroeconomici, care sunt importanți statistic, dar care nu au relevanță în starea națiunii pe