Pragul pentru abuz în serviciu a fost eliminat. Proiectul de modificare a Codului Penal a fost adoptat

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 191 de voturi "pentru", 66 "împotrivă" şi 12 abţineri, proiectul de lege care modifică Codul penal şi vizează abuzul şi neglijenţa în serviciu, în forma Guvernului.

În această formă este eliminat pragul de la care se consideră infracţiune pentru abuz în serviciu, aşa cum a decis marţi Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, care a dat raport de adoptare formei venite de la Guvern pentru acest proiect.Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat miercuri, în Parlament, înainte de votul pe proiectul Codului Penal prin care s-a eliminat pragul pentru abuzul în serviciu, că Guvernul a plecat în proiectul său cu varianta fără prag, ţinând cont şi de exigenţele pentru funcţia publică, din perspectiva integrităţii şi de dreptul comparat. În final, după dezbateri şi politice şi tehnice, în comisiile juridice, în mod democratic şi transparent, Parlamentul votează şi decizia finală este aceea fără prag şi este o decizie a Parlamentului, a mai spus ministrul.”Cum am spus în nenumărate rânduri, Guvernul a plecat în proiectul său cu varianta fără prag, ţinând cont şi de exigenţele pentru funcţia publică, din perspectiva integrităţii şi de dreptul comparat dar şi de faptul că, în deciziile CCR, problema e rămasă nelămurită, până la capăt. Obligaţia de a pune un prag nu este menţionată în dispozitiv, de aici a plecat şi toată controversa care datează de ani de zile. Deciziile sunt vechi de 5 sau 7 ani de zile şi nici până acum nu a fost lămurită, nici în doctrină nici în jurisprudenţa Curţii”, a spus ministrul la Parlament, înainte de votul pe proiectul de lege.Cătălin Predoiu a precizat că CCR vorbeşte de obligaţii în considerente, nu în dispozitiv, de aici este şi toată dilema.”Până la urmă este vorba de o opţiune pe care fiecare legiuitor, de la ţară la ţară, poată să o adopte. În statele membre UE, opţiunea a fost, în general, în cvasimajoritatea cazurilor (..) au legiferat variante fără prag. În final, după dezbateri şi politice şi tehnice, în comisiile juridice, în mod democratic şi transparent, Parlamentul votează pentru o..Decizia finală este aceea fără prag şi este o decizie a Parlamentului aşa cum în orice ţară Parlamentul are opţiuni. Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul f ...citeste mai departe despre " Pragul pentru abuz în serviciu a fost eliminat. Proiectul de modificare a Codului Penal a fost adoptat " pe Ziare.com