Unul dintre cei mai tineri premieri din lume renunță la funcție pentru că „i s-a golit rezervorul”: „Este timpul. Plec”

Premierul laburist al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, şi-a anunţat joi demisia într-un gest şocant, în condiţiile în care era considerată un lider foarte popular, inclusiv pe plan internaţional, căpătând notorietate mai ales în timpul pandemiei, prin măsurile ferme luate, relatează The Guardian.

Anunţul a fost făcut la reuniunea anuală a partidului, unde Jacinda Ardern a anunţat că "nu mai are suficient (combustibil) în rezervor" pentru a-şi face treaba, prin urmare, nu va candida pentru realegere. Alegerile sunt prevăzute mai târziu în cursul acestui an, iar Jacinda Ardern şi-a declarat convingerea că partidul său va face o figură bună şi fără ea."Este timpul. Plec, deoarece odată cu un rol atât de privilegiat vine şi responsabilitatea. Responsabilitatea de a şti când eşti persoana potrivită pentru a conduce şi, de asemenea, când nu eşti. Ştiu ce presupune această funcţie. Şi ştiu că nu mai am suficient în rezervor pentru a o face aşa cum trebuie. Este atât de simplu", a spus ea.Mandatul ei de prim-ministru se va încheia cel târziu la 7 februarie.Jacinda Ardern era lider al Partidului Laburist şi premier al Noii Zeelande din 2017.În vârstă de 42 de ani, ea a fost una dintre cele mai tinere femei prim-ministru din lume şi chiar a devenit mamă în 2018, când era în funcţie.Cunoscută pentru francheţea reacţiilor ei, dar şi pentru stilul non-conformist, ea şi-a câştigat simpatia publicului."Sunt om, politicienii sunt oameni. Dăm tot ceea ce putem cât timp putem. Şi apoi vine timpul. Iar pentru mine, este timpul", a spus ea joi. Ardern a mărturisit că a reflectat în timpul vacanţei de vară dacă mai are energia necesară pentru a continua în acest rol şi a ajuns la concluzia că nu.Când a fost aleasă prim-ministru, în 2017, la vârsta de 37 de ani, ea devenea cea mai tânără femeie şef de guvern din lume.A condus Noua Zeelandă în timpul pandemiei Covid-19, dar a avut de administrat şi alte crize majore, inclusiv atacul terorist asupra a două moschei din Christchurch şi erupţia vulcanică din White Island."Aceştia au fost cei mai împliniţi cinci ani şi jumătate din viaţa mea. Dar au avut şi provocările lor", a spus ea.Ardern a declarat că nu are planuri de viitor, în afară de a petrece mai mult timp cu familia.Întrebată cum ar dori ca să îşi amintească neozeelandezii de ea, Ardern a spus că "este o persoană