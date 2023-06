Premierul le cere profesorilor să oprească greva: „Dascălii noștri vor înțelege seriozitatea angajamentului și vor reveni la catedră”

Premierul Nicolae Ciucă a cerut joi, 8 iunie, în deschiderea şedinţei de Guvern, oprirea grevei din învățământ, motivând memorandumul care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

"Cu toţii susţinem procesul de transformare şi modernizare a educaţiei pentru că este singira modalitate prin care putem să asigurăm viitorul copiilor noştri şi viitorul acestei ţări. Astăzi aprobăm această decizie de politici publice, acest memorandum şi sunt convins că odată ce va fi publicat în Monitorul Oficial dascălii noştri vor înţelege seriozitatea angajamentului nostru şi vor lua decizia de a reveni la catedră", a spus premierul în şedinţa Executivului.Nicolae Ciucă a arătat că prin proiectul România educată şi pachetul legilor educaţiei au căutat să dea încredere că educaţia şi sănătatea sunt priorităţi pentru coaliţia de guvernare şi în cadrul programului de guvernare."Tot ceea ce am discutat şi ne-am asumat în întâlnirile cu liderii de sindicat a fost concretizat într-o serie de documente, care au reglementat atît solicitările salariale cât şi cele care vizează investiţiile în educaţie, în îmbunătăţirea condiţiilor cât şi în tot ceea ce înseamnă procesul tehnic de derulare a educaţiei", a spus premierul, amintind de Ordonanţa adoptată în şedinţa de guvern de săptămâna trecută. Premierul a arătat că "a înţeles această suspiciune care de-a lungul timpului s-a acumulat şi este îndreptăţită", dar "în momentul de faţă au avut un partener cât se poate de onest şi cât se poate de angajat în a rezolva aceste probleme"."Împreună cu preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru că am vrut să punem laolaltă atât executivul cât şi legislativul, împreună cu miniştrii de linie, am adoptat aceste măsuri şi vom continua să susţinem şi să vorbim despre ele şi să le materializăm în aceste documente pe care le-au solicitat reprezentanţii personalului din educaţie. De aceea, astăzi, tocmai pentru a oferi garanţii suplimentare faţă de concretizarea măsurilor pe care le-am adoptat, vom aproba un memorandum în cadrul unei declaraţii pe care o vom aproba în Guvern şi publica în Monitorul Oficial exact cu elementele de referinţă legate de prevederile salariale pentru debutanţii din educaţie, în grila de salarizare specifică noii legi a salarizării şi celelalte măsuri care au fost prevăzute în Memorandum