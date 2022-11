UPDATE Preşedintele Partidului Ecologist a fost reținut de DNA. Ar fi primit 10.000 de euro pentru influențarea unui deputat

Liderul PER Dănuț Pop ar fi implicat în fapte de corupție FOTO Facebook / Dănuț Pop

Preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, este audiat miercuri, 9 noiembrie, la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar de corupţie, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.