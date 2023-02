Încă un pas pentru construirea unui pod pietonal mobil în Parcul Herăstrău din București. Cât va costa investiția FOTO

Pasarela provizorie blochează deplasarea ambarcaţiunilor pe sub podul CF FOTO Facebook / Primăria Capitalei

Primarul General, Nicușor Dan, a anunțat marți, 14 februarie, că instituția pe care o conduce a lansat în SEAP procedura de achiziție pentru construcția unui pod pietonal mobil lângă podul de cale ferată din Parcul Regele Mihai I pentru traversarea lacului Herăstrău.