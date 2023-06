Propunerile noului guvern pentru redresarea economiei: Construcțiile și agricultura, în topul priorităților

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea, a anunţat joi seară după prima şedinţă a noului Executiv, primele măsuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scădea inflaţia, dar şi pentru a echilibra balanţa comercială prin a produce cât mai multe materiale de construcţii în România.

”Astăzi a fost aprobată OUG prin care se reorganizează Ministerul Economiei Antreprenoriatului şi Turismului aşa că în prima şedinţă de Guvern vom putea să venim în primă lectură cu ordonaţele de urgenţă care se vor referi la schemele de stimulare a industriei materialelor de construcţii, cu schema de sprijin pentru industria alimentară, pentru procesare. Sunt câteva principii pe care le-aţi văzut şi în programul de guvernare şi care au fost enunţate. Se referă la patriotismul economic, la dezvoltarea producţiei în România, la întregirea lanţurilor valorice, pentru că una dintre primele cauze care a generat inflaţia a fost tocmai aceasta a precarităţii lanţurilor de aprovizionare şi atunci, dacă ne-am propus să luptăm cu preţurile, mai multă producţie în România, înseamnă competiţie mai mare şi va înseamna preţuri scăzute, deci inflaţia se va diminua”, a declarat Radu Oprea, joi, la finalul şedinţei de Guvern.Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Finanțelor s-a referit cu precădere la industria construcţiilor.”Sunt două domenii importante, ne-am uitat cu foarte mare atenţie în datele statistice şi am văzut că industria construcţiilor a generat creştere stabilă în PIB anul trecut, chiar dacă am văzut spre exemplu scădere pe producţia industrială în ultima perioadă şi atunci ne propunem să redresăm, să echilibrăm balanţa comercială prin a produce cât mai multe materiale de construcţii în România. Vă dau doar câteva cifre, peste 8 miliarde de euro a însemnat importurile pe materiale de construcţii, am importat peste jumătate din ceea ce folosim, până la aproape 70 la sută şi este o industrie care generează peste 420.000 de locuri de muncă şi ne mai propunem să aducem cel puţin 20.000 de locuri de muncă noi”, a precizat Radu Oprea.Ministrul Economiei mai este de părere că pentru produsele procesate din domeniul agricol ar trebui folosită materie primă din România.”Pentru produsele agricole, cu toţii ne dorim să avem produse agricole mai ieftine şi de ce nu, cele care sunt procesate, să se întâmple a ...citeste mai departe despre " Propunerile noului guvern pentru redresarea economiei: Construcțiile și agricultura, în topul priorităților " pe Ziare.com