PSD, despre gaura din buget: „Nu vor fi concedieri și nici tăieri salariale; Unele sporuri ar trebui să dispară”

Purtătorul de cuvânt al PSD Radu Oprea susține într-un interviu pentru RFI că unele cheltuieli bugetare ar trebui reduse pentru a acoperi gaura din buget. Cu toate astea, acesta subliniază că nu vor fi concedieri sau tăieri salariale.

Întrebat dacă vor fi tăieri salariale ori concedieri ale bugetarilor, Radu Oprea a exclus din start această variantă.„Nu, nu, nu, acest lucru nu a fost discutat, nu știu ca vreunul dintre miniștri să fi avut o astfel de discuție cu primul-ministru, sub nici o formă. Ideea este de a opri risipa banului public, de a fi mult mai chibzuiți în această perioadă cu anumite achiziții pe care statul român le face sau ar putea să le facă într-o astfel de perioadă. (...) Sunt anumite zone în care au fost, punctual, pe anumite situații de criză, sporuri dobândite, care ar trebui să dispară în mod normal, în mod firesc, pentru că situația de criză care a generat acel bonus nu mai este", a afirmat Radu Oprea pentru sursa citată.Ulterior, acesta și-a nuanțat răspunsul, afirmând că, vizavi de sporuri, piața muncii ar trebui să fie mai echilibrată. Întrebat apoi totuși de unde va reuși guvernul să acopere gaura de 20 de miliarde de lei, social-democratul a vorbit că Executivul lucrează la un plan, însă nu a oferit niciun detaliu în ce constă acesta.„Cu certitudine, vom vedea în zilele imediat următoare un plan coerent din partea Guvernului, știu că se discută în acest moment acest plan, de fapt, am ascultat și declarațiile pe care le-au făcut miniștrii din Cabinetul Ciucă și eu sunt convins că nu este bine să anticipez în acest moment și să așteptăm probabil o săptămână-două momentul în care premierul Ciucă va anunța măsurile pe care intenționează să le ia", a mai declarat social-democratul.Purtătorul de cuvânt al PSD a fost întrebat apoi dacă bugetul pentru acest an a fost croit greșit, la care Radu Oprea a sugerat că România este afectată de către războiul din Ucraina.„Nu, nu despre acest lucru este vorba, pentru că bugetul de stat se bazează pe prognoze, se bazează pe datele pe care Comisia de Prognoză, INS le pun la dispoziția decidenților și sigur că lucrurile sunt întotdeauna într-o mișcare în economie, pentru că cifrele se mai schimbă, din cauza conjuncturii internaționale. Nu suntem în cea mai bună zonă geo-economică astăzi, nu vreau să dau vina pe cineva, dar este o realitate, exis