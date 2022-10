România urmează să găzduiască, în premieră, o reuniune formală a miniștrilor de Externe din țările membre NATO. Ministrul de Externe român Bogdan Aurescu a dezvăluit pe Twitter sigla evenimentului.

Evenimentul, la care România este gazdă, are loc în perioada 29-30 noiembrie. Conform MAE, Bucureșiul își va reafirma poziția strategică pe care o ocupă în cadrul flancului estic.Proud to launch the official logo of @NATO #ForMin of #Bucharest,jointly selected with NATO Int’l Secretariat. It represents the Triumphal Arch of our Capital,symbol of RO Victory in WWI & of the 1918 Great Union.I am honored to host this mtg,the 1st after 2008 Summit. #WeAreNATO pic.twitter.com/tJu5RVs6jo— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 25, 2022Ministerul de Externe a mai explicat că identitatea vizuală a Reuniunii miniștrilor de externe NATO are în prim-plan Arcul de Triumf din București, „al cărui Centenar l-am marcat chiar în acest an. Arcul de Triumf, construit între 1921 și 1922 după proiectul arhitectului Petre Antonescu, este un simbol al victoriei României în Primul Război Mondial și al Marii Uniri”. ...citeste mai departe despre " România găzduieşte pentru prima dată reuniunea miniștrilor de Externe din NATO. Când are loc evenimentul " pe Ziare.com