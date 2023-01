România, umăr la umăr cu Congo privind reprezentarea femeilor în politică. Cum se compară Parlamentul de la București cu cel de la Chișinău

Evenimentul organizat la Iași pe 24 ianuarie, cu ocazia Unirii Principatelor Române, a dovedit încă o dată subreprezentarea femeilor din politica din țara noastră.

Politicienii care au participat la eveniment au fost intens criticați pe motiv că pe scenă nu a existat nicio femeie din grupul impresionant de politicieni.La evenimentul de la Iași au participat principalii lideri politici ai țării, premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, primarul Iașului Mihai Chirica, dar și lideri din opoziție precum George Simion ori Claudiu Târziu. În mulțimea bărbaților de pe scenă nu s-a aflat absolut nicio femeie, fapt criticat de către opinia publică.PSD are cele mai multe femei parlamentarÎn Parlamentul de la București, ponderea femeilor din politică rămâne în continuare una mică, fiind în scădere față de mandatul anterior din 2016. În actualul legislativ, PSD are cele mai multe femei, în timp ce UDMR se află la polul opus.Câte femei parlamentar are fiecare partid:PSD 23.7% (37 din 156 de parlamentari)PNL 18.8% (22 din 117 de parlamentari)USR 15.9% (11 din 69 de parlamentari)AUR 12.5% (5 din 40 de parlamentari)UDMR 10.3% (3 din 29 de parlamentari)Nota: Calculul vizează începutul sesiunii din toamnă, după demisiile în serie de la PNL sau USR. Totodată, grupul minorităților din Parlament nu are niciun reprezentant din rândul femeilor.Procentul total de femei parlamentar este de 17%, în scădere față de 2016, când procentul era de 19%. Și atunci, PSD trimitea în Parlament cele mai multe femei (23%), fiind urmat de USR (18%) și PNL (17%). Înainte de asta, procentul femeilor care au deținut un mandat de parlamentar în legislatura 2012 - 2016 a fost 11.5%.Nici Guvernul nu stă mai bineGuvernul condus de premierul Nicolae Ciucă are în componența sa o singură femeie în poziție de ministru - Gabriela Firea și marchează printre singurele executive din întreaga Uniune Europeană, unde femeile au o reprezentativitate infimă.Conform unei analize realizate de Ziare.com în toamna anului trecut, România și Ungaria sunt singurele state din UE care au în componența guvernelor sale doar câte o femeie. La polul opus se regăsește Spania, care are un guvern a cărui conducere este formată din 23 de persoane și în care se regăsesc 14 femei. În medie, guvernele din UE sunt formate din 19 persoane, iar în componența lor