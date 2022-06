Primarii, viceprimarii sau președinții de consilii județene vor avea salariile majorate, în unele cazuri, chiar și cu câteva mii de lei, arată Știrile Pro TV. Potrivit sursei citate, majorarea vine chiar înainte ca angajările la stat să fie înghețate, la fel și salariile celor din sistemul public, după cum a promis coaliția de guvernare.

Sursa citată arată că parlamentarii puterii au aprobat o modificare legislative prin care noile lefuri ale primarilor și șefilor de consilii județene se vor calcula în funcție de venitul minim pe economie din 2021, ajuns la 2.300 de lei si nu de cel din 2019, când era 2.080 de lei.Știrile Pro TV arat că primarul Capitalei va ajunge să câștige 23.000 de lei, față de 20.800 de lei, cât are acum.Primarul unui municipiu de județ ar urma să primească și el în plus aproape 2.000 de lei, iar edilul unei comune - cam 1.000 de lei în plus. În aceeași măsură cresc și salariile viceprimarilor, care, de altfel, vor duce la creșteri în lanț în toată administrația publică locală.„Sunt reglaje fine pe care le facem. Legile nu sunt date de Dumnezeu, sunt făcute tot de noi”, a declarat Adrian Solomon, deputat PSD. ...citeste mai departe despre " Salarii mai mari cu câteva mii de lei pentru primari. Deputat PSD: „Sunt reglaje fine. Legile nu sunt date de Dumnezeu. Sunt făcute tot de noi.” " pe Ziare.com