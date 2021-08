Orașul în care numărul concediilor funcționarilor din primărie a crescut cu 50% într-un an. „Există angajaţi care, atunci când primesc o sarcină, îşi iau un medical”

Numărul concediilor medicale luate în perioada ianuarie-august 2021 a crescut cu 225 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând acum la un total de 750.

Această situație s-a întâmplat în Timișoara.Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a transmis Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate solicitarea de a face un control de fond, după ce numărul de concedii medicale ale funcţionarilor Primăriei Timişoara în perioada ianuarie-august 2021 a crescut cu 225 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând acum la un total de 750.Potrivit unui comunicat de presă, de marţi, 31 august, al Primăriei Timişoara, de aceste concedii medicale au beneficiat, în acest an, 594 de angajaţi ai instituţiei, faţă de 428 în 2020, totalizând aproape 3.996 de zile.”Este adevărat că aceste concedii se înscriu în limitele legale şi că suntem în pandemie. Există în Primărie oameni care muncesc, împing lucrurile înainte şi unii dintre ei au avut probleme de sănătate reale. Dar şi angajaţi care, atunci când primesc o sarcină, îşi iau un medical. Iar noua organigramă a avut un impact major asupra stării de sănătate a unor foşti şefi de direcţii, care o ţin, de atunci, din medical în medical. Aceasta este o modalitate de a bloca activitatea în unele compartimente şi nu este acceptabil să abuzezi de un drept individual legal prejudiciind interesul public.După apariţia în spaţiul public a unor informaţii legate de concediile medicale, am solicitat o analiză şi o situaţie comparativă cu anul trecut”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.Edilul a înaintat către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate documente împreună cu solicitarea de a realiza un control de fond, cu cooptarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale, în baza Ordinului nr.672/2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical şi a recentei OUG nr.74/2021.Aceste acte normative dau dreptul CJAS să verifice, în amănunţime, documentele în baza cărora medicii au acordat concediile medicale şi să coroboreze datele din aceste documente, iar pentru ultimele două luni să verifice existenţa planurilor de urmărire a evoluţiei bolii. De asemenea, în cazul unor nereguli instituţia are dreptul să sesizeze Colegiul Medicilor.”Am fost avertizat că e o practică sistemică, ce nu poat ...citeste mai departe despre " Orașul în care numărul concediilor funcționarilor din primărie a crescut cu 50% într-un an. „Există angajaţi care, atunci când primesc o sarcină, îşi iau un medical” " pe Ziare.com