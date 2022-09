78% dintre români spun că dețin competențe digitale pentru că știu cum să deschidă calculatorul și să verifice conexiunea la internet. ICDL – The Digital Skills Standard – și ești gata de oportunități noi atât pe plan profesional, cât și personal

Pentru marea majoritate a romanilor competentele digitale se rezuma la cautarea de informatii pe internet (72%), la editarea unui text (65%) sau la cunoasterea unor notiuni de baza atunci cand vine vorba de securitatea datelor (55%), ne arata cel mai recent studiu local condus de ICDL impreuna cu Cult Market Research.

Mai mult decat atat, conform Eurostat, tara noastra se situeaza pe ultimul loc, in Europa, la capitolul competente digitale de baza. In practica, romanii inca nu cunosc ce presupune cu adevarat detinerea unor cunostinte profunde si complexe a competentelor digitale, lucru care explica si pozitia tarii noastre in clasamentul european. Din contra, termenul de "competente digitale" este confundat cu intelegerea unor notiuni de baza pe care ar trebui sa le aiba orice utilizator care detine un dispozitiv cu acces la internet, spune Paul Acatrini, cercetator Cult Market Research.In mentalitatea romanilor, dobandirea unei certificari intr-un anumit domeniu este nu mai mult decat un act obligatoriu care sa le asigure viitorul (intrarea la facultate, avansarea in cariera, etc.), nicidecum o dovada a dobandirii reale ale unor anumite competente. Acelasi studiu condus de ICDL impreuna cu Cult Market Research ne arata ca aceasta realitate este construita inca de pe bancile primilor ani de scoala, cand elevii nu acorda destula atentie orelor de TIC sau informatica si ajung acum sa resimta carentele acumulate.Insa, cu toate acestea, romanii devin mai constienti de impactul pe care il poate avea tehnologia in viata lor, fiind mult mai deschisi sa invete si sa inteleaga ca lucrurile evolueaza mult mai rapid fata de alte perioade, iar dezvoltarea unor competente digitale devine esentiala: 84% dintre respondentii studiului local atesta ca stiu de existenta cursurilor de utilizare a calculatorului, iar 55% dintre ei intentioneaza sa se inscrie la astfel de cursuri.ICDL, un standard de certificare international care raspunde nevoilor de digitalizare ale romanilor, isi doreste ca alfabetizarea digitala sa fie, mai intai, inteleasa cu adevarat, si apoi constientizata de oameni ca fiind o prioritate, si nu doar o obligatie. De asemenea, standardul ICDL isi propune sa dezvolte o populatie de oameni educati, din punct de vedere digital, si sa aduca un impact pozitiv in randul romanilor care sunt dornici sa invete si sa evolueze spre viitorul in care utilizarea tehnologiei nu mai este o alegere, ci o necesitate.In plus, ICDL nu serveste doar la obtinerea unor competente digitale de baza, ci si la dezvoltarea unor skill-uri digitale pentru angajati independenti digital, venind in completarea unui alt punct de discutie regasit in studiu: multi romani s-au aflat in situatia de a rata o oportunitate de angajare sau avansare in cariera din cauza lipsei unei certificari de competente digitale. Pentru a raspunde interesului romanilor care isi doresc sa dezvolte aceasta abilitate esentiala in secolul XXI, ICDL ii ajuta pe cursanti sa deprinda skill-urile digitale care ii fac sa se simta mai increzatori in propriile cunostinte, le ofera un portofoliu de module diverse, fiind un indrumator in alegerea celui care li se potriveste cel mai bine.In ultimii ani, certificarea ICDL a devenit flexibila, oferind posibilitatea fiecarui candidat / organizatii sa dezvolte Profiluri ICDL personalizate, potrivite nevoilor din parcursul academic sau profesional al fiecaruia. In plus, portofoliul a fost permanent actualizat cu module noi, tinand pasul cu noile tehnologii: Computing (programare Python), Digital Marketing, Online Collaboration, IT Security (Cyber), Information Literacy (Fake news), 3D Pringting, Insights (introducere in AI, Cloud, IoT etc.). ICDL este noua identitate de brand a celui mai raspandit standard de certificare a competentelor digitale, cunoscut local doar ca ECDL pana recent. ICDL/ ECDL - The Digital Skills Standard este cel mai utilizat standard de certificare a competentelor digitale fondat in Europa, care, in cei peste 20 de ani de implementare, a devenit recunoscut la nivel international, pe toate continentele lumii. Introducerea conceptului ICDL in Europa marcheaza nu numai extinderea globala a numelui standardului de certificare ECDL, ci si o noua etapa in dezvoltarea certificarilor din portofoliu, lansarea de noi module si o noua structura de programe. ICDL Foundation este o organizatie internationala dedicata dezvoltarii standardelor de competente digitale la nivelul fortei de munca, in educatie si la nivelul societatii in general. 