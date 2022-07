Avantajele alegerii unui laptop recondiționat. Iată tot ce trebuie să știi

Tehnologia avanseaza pe zi ce trece, intr-un ritm parca mult mai alert fata de deceniile trecute. A durat cateva secole sa ajungem la primele telefoane fara fir, insa de la primele Nokia pana la iPhone lucrurile s-au miscat nemaipomenit de repede!

Cu aceasta explozie de tehnologie, este destul de greu sa tinem pasul cu tot ce este nou. In general, bugetul este cel mai important impediment ce ne opreste din a ne cumpara cea mai noua tehnologie de pe piata. Totusi, si acest lucru este de domeniul trecutului, intrucat a aparut optiunea de a cumpara gadget-uri reconditionate. Telefoane, televizoare sau laptopuri reconditionate - poti achizitiona cele mai noi tehnologii la aproximativ jumatate de pret!Acestea fiind spuse, hai sa vedem impreuna cateva avantaje ale alegerii unui laptop reconditionat, in detrimentul unuia nou. Sa incepem!In momentul in care un laptop este reconditionat (si nu este aruncat la gunoi), cantitatea de deseuri scade considerabil. Toate materiile prime, bateriile de litiu, plasticul, aluminiul si sticla din ecrane sunt reutilizate si refolosite, neajungand intr-un morman de gunoi de pe fundul oceanului. Daca alegi din gama larga de laptopuri reconditionate, nu doar ca salvezi aceste materiale enumerate mai sus, ci contribui la sanatatea planetei. Cum faci asta? Este simplu - nu mai participi la procesul de cerere-oferta. Pe scurt, daca lumea nu mai are nevoie de atat de multe laptopuri noi, acestea nu se mai fabrica in cantitati atat de mari!Un laptop reconditionat nu este neaparat unul vechi sau demodat. Laptopurile cu cativa ani in spate pot fi actualizate atunci cand li se face reconditionarea. De asemenea, la cerere, acestea pot primi placute cu mai multa memorie RAM sau chiar HDD-uri interne care sa le creasca capacitatea de stocare. Astfel, unele modele mai vechi pot fi, de departe, mult mai performante decat modele abia aparute, datorita faptului ca specificatiile lor pot fi imbunatatite.Unora nu le place sa-si cumpere o masina noua, deoarece valoarea unei masini scade de indata ce ai facut primii kilometri. O masina second-hand inseamna devalorizare mult mai mica in timp, astfel ca cel care o cumpara nu pierde nimic. Acelasi principiu se poate observa si in cazul laptopurilor reconditionate. Laptopurile reconditionate functioneaza ca noi, dar se pot gasi deseori la jumatate de pret.Inainte de a fi puse spre vanzare, produsele reconditionate sunt supuse unui amplu proces de testare. Astfel, daca te decizi sa alegi un astfel de produs, ai garantia unui device verificat in cele mai amanuntite detalii. In plus, majoritatea laptopurilor de acest tip vin cu o garantie de cel putin un an, astfel ca orice defectiune nedatorata tie va fi remediata de vanzator!Ei bine, daca tii la buzunarul tau, dar vrei si un produs de calitate si cu garantie, atunci unul dintre numeroasele laptopuri reconditionate este alegerea cea mai potrivita. In acelasi timp ajuti si planeta, iti ajuti si buzunarul, dar ai parte si de multe alte beneficii!