Care sunt beneficiile unui pachet de servere VPS cu virtualizare KVM?

Spre deosebire de un plan pentru servere VPS OpenVZ sau LXC, cele bazate pe virtualizarea KVM contin kernel individual si resurse garantate. Prin urmare, vei stii sigur faptul ca website-ul tau ramane izolat de ceilalti vecini si dispui de o solutie completa, care nu este influentata de alte surse externe. De asemenea, accesarea datelor se va realiza doar cu parola. Acest lucru garanteaza un nivel de confidentialitate superior, deoarece providerul nu dispune de aceleasi permisiuni de administrare. Iata ce alte avantaje exista atunci cand decizi sa achizitionezi un plan din aceasta categorie!

Ai parte de o viteza de incarcare superioara

Poti instala propriul sistem de operare

Afacerea ta ramane in siguranta

Cat costa un server VPS KVM?

Tehnologia SSD pe servere VPS KVM nu implica piese mecanice, cum ar fi feromagnetulsau capul mecanic de scriere. Asadar, procesul de citire a informatiei are loc de pana la 100 de ori mai rapid fata de un plan de gazduire web cu HDD. Modul de functionare este similar cu cel de la un stick USB, iar memoria este nevolatila.Pentru ca nu exista timp de rotatie, continutul din site va fi livrat instant. Acest lucru te va ajuta sa te adaptezi la algoritmii motoarelor de cautare si sa pastrezi mai multi vizitatori. Echipamentele Dell EMC de ultima generatie cu procesoare Intel Xeon E5-2690 v3/v4 si 256/512 GB memorie DDR4 ECC sunt perfecte pentru oricine vrea timpi de raspuns rapizi.Sistemele de operare Linux pe servere VPS sunt ideale pentru cei ce prefera sa lucreze intr-un mediu open source, cu un grad ridicat de customizare. Fiecare distributie a fost insa creata pentru nevoi diferite si trebuie sa optezi pentru ceea ce se potriveste in situatia ta.Ubuntu poate fi util unei persoane care pune accent pe siguranta, deoarece rularea multor programe are loc cu permisiunile limitate. Pe langa asta, gestionarea se realizeaza prin intermediul instrumentului sudo si este redus riscul de hacking. Cei care au cunostinte tehnice si pun accentul pe partea de personalizare pot opta pentru Debian. CentOS este asemanator cu Red Hat Enterprise Linux, fiind posibile modificari de tip HTML sau PHP. In cazul in care nu-ti place sistemul initial, poti oricand sa reconfigurezi totul din panoul de bord.Atacurile DDoS (Distributed Denial of Service) au devenit din ce in ce mai frecvente in mediul online, in special datorita faptului ca se pot realiza in moduri diferite. Acestea supraincarca orice website, prin transmiterea unui volum imens de trafic fals. Dupa cum banuiesti deja, rezultatul consta in faptul ca toate paginile devin inaccesibile si pierzi o parte din clienti. Practicile de acest gen sunt realizate si de catre unii competitori, care vor sa-i elimine pe cei din prima pagina. Din fericire, beneficiezi de protectie anti-DDoS gratuita la orice pachet. Aceasta este de tipul Layer 3-7 si functioneaza la o capacitate de 1TBps.Daca optezi pentru serviciul de back-up automat pentru servere VPS , acesta poate avea loc saptamanal sau chiar zilnic. Indiferent de preferinte, serverul va scana in acelasi interval toate fisierele existente si va asigura o copie pentru acestea. Scopul este cel de prevenire al pierderii datelor, fiind posibila restaurarea oricand in doar cateva minute.Preturile pentru serverele VPS Linux cu virtualizare KVM incep de la 4.99 Euro/luna. Daca alegi pachetul S, beneficiezi de o memorie RAM de 1GB DDR4, 20GB spatiu de stocare si trafic nelimitat la o viteza de 1GBps. Poti adauga oricand un IP dedicat, precum si sa cumperi o licenta sau alte resurse aditionale. Activarea serviciilor are loc instant si primesti toate datele de conectare imediat dupa achizitie!