Cum inlocuiesti display-ul pentru laptop

Ai auzit sunetul de spart atunci cand laptopul a atins podeaua si deja iti faci griji in legatura cu costurile de reparatie. Realitatea este una cruda: display-ul laptopului intr-adevar este crapat si esti pus in fata alegerii de a merge la service, acolo unde ti se vor cere destui bani pentru reparatie, sau de a-l repara singur. Daca esti cat de cat priceput, noi iti recomandam a doua varianta. In cele ce urmeaza poti descoperi si ce trebuie sa faci!

Da-ti seama daca chiar ai nevoie de un nou display

Scoate suruburile mastii

Scoate rama

Vezi care sunt piesele de schimb de care ai nevoie

Inlocuieste ecranul vechi

Ultima verificare

Daca ecranul este crapat, categoric trebuie sa-l schimbi. Dar, ce-ti sugeram noi este sa faci niste verificari amanuntite pentru a descoperi daca problema este exclusiv la display sau si alte componente au avut de suferit. Asadar, conecteaza un monitor extern la laptop, fie cu ajutorul unui cablu VGA sau HDMI si vezi daca problemele de afisare au legatura cu display-ul sau nu.Daca totul arata bine pe noul monitor, trebuie sa incepi cautarile de display, in functie de marca laptopului. Un laptop Acer va functiona doar cu un display de laptop Acer , evident.Pe de alta parte, daca afisarea nu este optima pe noul monitor, laptopul tau s-ar putea sa aiba alte probleme. De pilda, daca lumina ecranului palpaie, nu se aprinde sau se inchide dupa cateva minute, e foarte probabil sa ai probleme cu invertorul sau cu lumina de fundal. Daca problema persista si cu monitorul extern, atunci e posibil sa ai probleme la placa de baza sau cu circuitele video. Dar, sa presupunem pentru moment ca problema este display-ul spart.Nu te grabi sa cumperi un ecran nou pana nu l-ai examinat pe cel vechi, mai ales deoarece vei avea nevoie de numarul de serie corespunzator. Incepe prin a scoate bateria laptopului. Vei avea nevoie de aceste obiecte pentru operatiunile urmatoare: surubelnita mica cu cap Philips si una cu cap plat sau un cutit.Localizeaza capacele suruburilor, de obicei pe partea din fata a ramei ecranului. La unele notebook-uri ar putea fi pe partea laterala. Vei folosi fie surubelnita cu cap plat, fie cutitul pentru a scoate capacele de cauciuc care ascund suruburile. Ai grija de aceste capace si depoziteaza-le.Pasul urmator consta in datasarea ramei incepand cu partea de jos a ecranului. Dupa ce ai scos toate ramele de plastic, inclina usor ecranul pentru a-l putea scoate din carcasa. Este posibil sa constati ca una dintre ramele de plastic nu se desprinde, caz in care mai mult ca sigur ai ratat un surub.Vei incepe prin a cauta pe eticheta de pe spatele ecranului. Acolo gasesti marca si seria producatorului. O vei putea recunoaste deoarece este formata din una sau mai multe litere, urmata de numere. In general producatorii de laptopuri folosesc mai multe variante de ecran pentru acelasi model, deci obtine seria pentru a te asigura ca gasesti exact display-ul de care ai nevoie.Incepe prin a deconecta toate cablurile care conecteaza ecranul vechi de sistem. Dupa cabluri, indreapta-ti atentia catre suruburile care fixeaza ecranul de cadrul metalic. Pentru a fixa noul LCD, trebuie sa repeti procesul, doar ca invers: fixezi noul ecran in cadrul metalic si apoi conectezi cablul video si invertorul.Nu pune mastile de plastic la loc pana nu testezi noul ecran. Pune la loc bateria si cablul de alimentare si porneste laptopul. Daca ecranul nu merge, opreste laptopul si verifica invertorul si conexiunea/conexiunile video. La incercarea urmatoare, daca totul merge perfect, poti reasambla intregul laptop.Daca totusi aceste operatiuni ti se pare prea dificile, apeleaza la ajutorul speciliastilor!