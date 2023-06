Cum și unde să găsești cele mai bune oferte la televizoare

Cauți un televizor performant, ca să beneficiezi de avantajele unui device modern și multifuncțional, cu opțiuni superioare de conectivitate? Îți prezentăm în continuare ce specificații tehnice și calitative să urmărești și unde să găsești cele mai bune oferte la televizoare smart.

Studiază specificațiile tehnice și caracteristicile televizoarelor

Compară prețurile la televizoare: prețuri, promoții, oferte, discounturi

Televizoarele cu ecran LED sunt cele mai comune și cele mai accesibile ca preț. Acestea utilizează o sursă de lumină în spatele unui panou LCD pentru a crea imaginea. Avantajul lor constă în consumul redus de energie și durata de viață mai mare. Televizoarele OLED sunt mai scumpe decât cele LED, dar oferă imagini mai clare și mai contrastante. Televizoarele QLED sunt cele mai noi pe piață și utilizează o tehnologie similară cu cea LED, dar cu un strat de cristale lichide care îmbunătățesc calitatea imaginii. Acestea oferă culori mai vibrante și luminozitate superioară, însă prețul lor este mai mare decât cel al televizoarelor LED.Când alegi televizorul, ia în considerare rezoluția și dimensiunea ecranului, rata de refresh și timpul de răspuns, opțiunile de conectivitate și funcțiile smart. Vei avea nevoie de redare pe ecran de pe console de jocuri, playere Blu-ray sau laptopuri. Cele mai comune opțiuni de conectivitate sunt HDMI, USB, Wi-Fi și Bluetooth. În plus, funcțiile smart sunt tot mai populare și pot include compatibilitatea cu aplicații de streaming, asistenți virtuali și controlul prin smartphone.Există diferențe semnificative între prețurile la televizoare din diferite magazine, de aceea este recomandat să compari mai multe oferte înainte de achiziție. Abonează-te la newsletter-ele retailerilor de electronice și electrocasnice, urmărește perioadele de reduceri (de exemplu Black Friday), utilizează vouchere, puncte de fidelitate, carduri de cumpărături în rate fără dobândă*.Prin modalități de plată inteligente poți să cumperi televizoare performante, fără să faci sacrificii financiare. Ai acces la cele mai bune, primul card de credit în lei cu utilizare națională și internațională ce-ți oferă avantajul de a efectua cumpărături cu plata în rate fără dobândă* și de a primi în același timp și bonus pentru fiecare tranzacție efectuată. Beneficiezi de dobândă zero* la achizițiile din magazine fizice sau magazine online din rețeaua de parteneri CardAvantaj, ce cuprinde cei mai importanți retaileri din domeniu: Emag, Altex, Media Galaxy, Flanco, IT Galaxy, Evomag, Samsung, ș.a.