Top cele mai bune laptopuri pentru gameri in 2021

Pentru fiecare pasionat de jocuri, nevoia de a gasi un gaming laptop care indeplineste cel mai bine cerintele jocurilor lor preferate este, fara indoiala, o sarcina importanta. De asemenea, laptopurile care pot rula jocuri video de ultima generatie fara probleme de supraincalzire sunt greu de gasit.

1. Razer Blade 15 (2021)

2. Dell G3 15 (2021)

3. Asus TUF A15 (2021)

4. Lenovo Legion 7i 15

5. MSI GS65 Stealth Thin

Laptopurile pentru jocuri sunt piese fanteziste si ele necesita o investitie mai mare decat pentru un PC si rareori obtii aceeasi putere. Daca calatoresti mult si vrei totusi sa te bucuri de jocuri pe laptop, ai nevoie de o durata de viata buna a bateriei, iar vizionezi multe filme, ia in considerare un ecran OLED. Daca ai nevoie doar de un laptop ieftin, sacrifica un pic de putere.Pentru a te ajuta sa alegi laptopul de gaming perfect, am compilat o lista cu cele mai bune laptopuri de jocuri, inclusiv cele mai bune optiuni oferite de cele mai bune marci de gaming laptop (Alienware, Acer, Lenovo, MSI, Razer, Dell).Cea mai recenta versiune a Razer Blade 15 a reusit sa fie inca o data unul dintre cele mai bune laptopuri de jocuri create vreodata. Are acelasi sasiu superb din aluminiu ca predecesorul sau, doar ca de data aceasta poate gazdui unul dintre cele mai recente GPU-uri din seria RTX 30 ale Nvidia si un procesor Intel din a 10-a generatie.Aceste ultime modele imbunatatesc si mai mult procesarea grafica, cu suport pentru pana la un RTX 3080 Max-Q, ceea ce este uimitor in acest mic sasiu.Unul dintre cele mai bune lucruri la Blade 15 este numarul de setari pe care le ofera Razer. De la GTX 1660 Ti Edition Edition, pana la RTX 3080 Advanced cu panou OLED 4K, exista ceva pentru aproape toata lumea. Este unul dintre cele mai frumoase laptopuri de jocuri.Indiferent de configuratia pe care o alegi, credem ca Razer Blade 15 este cel mai bun gaming laptop de pe piata in acest moment, vedeti ofertele de gaming laptop pe Emag Incercarea de a gasi un gaming laptop ieftin poate fi o sarcina descurajanta. Trebuie sa faci compromisuri in domenii precum performanta, designul si chiar durata de viata a bateriei. Din fericire, noul laptop Dell G3 15 (2021) ofera jocuri decente la un pret accesibil, iar bateria este foarte buna.Cea mai semnificativa imbunatatire fata de modelul anterior este un design mai subtire si mai elegant. Impreuna cu marginile mai subtiri din jurul ecranului de 144Hz, designul mai elegant ii confera un aer mai sofisticat. Afisajul nu are o gama de culori la fel de bogata ca si celelalte laptopuri de jocuri de pe aceasta lista.Performanta de joc, puterea procesorului si autonomia impresionanta a bateriei TUF A15 il fac unul dintre cele mai bune gaming laptop de pe piata, atat pentru munca, cat si pentru joaca. Chiar si la pretul sau actual, depaseste laptopurile de jocuri mid-range mai scumpe.Selectia generoasa de porturi este continuta in principal intr-un hub din spate pentru o gestionare usoara a cablurilor, cu cateva porturi laterale, precum USB-A si jack audio de 3,5 mm, pentru conectarea accesoriilor comune. La acest laptop Lenovo , Wi-Fi 6 este inclus pentru o conexiune rapida si fiabila la internet wireless, plus ca exista un port Ethernet RJ45 daca preferi sa utilizezi internetul prin cablu. O baterie de 80 Wh face tot posibilul, dar nu te astepta la mai mult de o ora sau doua de joc continuu.Tastatura TrueStrike ofera o tastare decenta, indiferent daca joci sau scrii, iar iluminarea Corsair iCue RGB iti permite sa personalizezi aspectul.Laptopul GS65 Stealth continua sa fie, an de an, unul dintre cele mai bune gaming laptop pe care le poti gasi. Este versatil si ofera inca lucruri puternice in ceea ce priveste specificatiile si designul. Are versatilitatea unui laptop si, deoarece este usor si puternic, este incredibil de usor sa-l strecori in geanta si sa il transporti toata ziua pentru orice ai nevoie. Are un corp elegant din aluminiu negru mat, cu accente aurii, care se simte robust si luxos. Pe langa o grosime mica de 18 mm, marginile subtiri de 4,9 mm ale ecranului permit o dimensiune mica a sasiului, care este cu aproximativ un inch mai mica decat majoritatea laptopurilor de 15 inch, care nu au un ecran asa mare.