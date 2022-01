Ce trebuie sa stii ca sa devii hairstylist

Meseria de hairstylist poate oferi multe satisfactii, mai ales persoanelor creative care urmaresc sa-si exprime simtul artistic intr-un mod util si profitabil.

1. Pregatirea profesionala

2. Abilitati

3. Echipamente

Foarfece si pieptene

Masina de tuns

Uscator, ondulator si placa de par

Daca esti pasionat de hairstyling si iti place sa le ceri prietenilor sau membrilor familiei sa isi lase parul pe mana ta, de ce sa nu iti transformi pasiunea in meserie?In cazul in care iti surade ideea, sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le stii inainte de a incepe o cariera in hairstyling. Si asta pentru ca, pe langa talent si pasiune, trebuie sa fii echipat corespunzator pentru a te ridica la inaltimea asteptarilor clientilor.Ca in orice alt domeniu, este nevoie sa cunosti foarte bine meseria pe care vrei s-o urmezi, iar hairstyling-ul nu face exceptie. Un stilist care se respecta detine certificari care ii atesta aptitudinile. De aceea, oricat de priceput ai fi, daca vrei sa faci cu adevarat o cariera in acest domeniu, este esential sa ai diplome si certificari in hairstyling.Multe saloane de coafor ofera cursuri de hairstyling, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, care asigura dupa absolvire un loc de munca stabil atat in tara, cat si in afara. Insa, acestea au si costuri pe masura. In functie de durata si nivelul cursului, pretul variaza intre 2500 lei si 8000 lei.Daca situatia financiara nu iti permite momentan sa te inscrii la un curs de formare profesionala, poti apela la credite nevoi personale Pe langa cele de coafat si tuns, un hairstylist trebuie sa detina abilitati excelente de comunicare, rabdare, rezistenta, atentie la detalii si simt estetic.Tunsul reprezinta o activitate minutioasa si care poate dura mult timp, presupune putere de concentrare si atentie sporita la detalii, pentru ca este absolut necesar ca rezultatele sa fie pe masura asteptarilor. Simtul estetic nu poate lipsi din acest context, iar creativitatea este incurajata.Desigur, pe langa abilitatile tehnice, trebuie sa stii ce vrea clinetul de la tine si sa ii transmiti recomandarile tale. Astfel, o comunicare eficienta si o intelege deplina a nevoilor clientilor ii va face pe acestia sa revina la tine.Ustenstilele sunt aliatii tai de incredere, de aceea este important sa investesti in echipamente profesionale de calitate. Pentru inceput vei avea nevoie de foarfece, pieptene, masina de tuns, uscator de par, placa de par si ondulator.Acestea sunt ustensilele de baza cu care vei incepe orice frizura si coafura. Foarfecile de tuns au varful ascutit, ceea ce ofera precizie in taiere, iar cele pentru filat ajuta la finisarea tunsorii.Atunci cand achizionezi o masina de tuns, trebuie sa iei in calcul doua aspecte: tipul de lama si accesoriile.O masina de tuns poate avea lama din titan, otel sau ceramica. Lamele din titan se recunosc dupa culoarea aurie. Lamele din otel sunt cel mai des intalnite insa se incalzesc destul de repede. Lamele din ceramica sunt mai dure decat cele din titan si otel, si au o durata de viata indelungata. Dezavantajul acestora este ca sunt mai scumpe si se gasesc mai greu.In plus, o masina de tuns echipata cu accesorii de calitate iti usureaza munca, oferind tunsorii finisajul impecabil pe care il cauta orice client.Uscatoarele, ondulatoarele si placile de indreptat parul sunt extrem de diverse si variaza in functie de brand, functionalitati si temperaturi. Cu toate ca in meseria ta vei folosi doar aparate de coafat profesionale, acestea difera de la un produs la altul si se deosebesc prin materialele din care sunt realizate, caracteristici si pret.La capitolul material, in momentul de fata, cel mai performant este turmalina insa echipamentele din turmalina sunt mai scumpe. O alternativa mai convenabila este ceramica, care performeaza si protejeaza firul de par la fel de bine.Pentru o coafura profesionala, functiile speciale ale echipamentelor sunt decisive. Printre cele mai apreciate se numara reglarea temperaturii si a tipului de ondulare, afisajul digital, functiile de ionizare sau tratament si oprirea automata.Toate acestea pot parea o investitie peste puterile tale, dar nu te simti descurajat. Exista solutii la care poti apela pentru a face primii pasi in acest domeniu.Indeplinind cateva conditii, de exemplu, poti solicita un credit de nevoi personale cu care sa iti sustii financiar pasiunea la inceput de drum. Provident este o Institutie Financiara Nebancara si una dintre cele mai importante investitii britanice in Romania, care sprijina incluziunea financiara si creditarea responsabila, avand peste 1,2 milioane de clienti serviti in 15 ani.La Provident, poti solicita un credit de nevoi personale de pana la 20.000 de lei, pe o perioada maxima de rambursare de 134 de saptamani sau 2 ani si jumatate, fara garanti si garantii, si cu o dobanda anuala de 68%.Pentru a aplica, trebuie sa ai un venit minim demonstrabil de 300 de lei/luna, varsta minima de 18 ani impliniti, cetatenie romana, adresa de domiciliu pe teritoriul Romaniei si un numar de telefon valabil.