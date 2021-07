Cum transformi riscul investițiilor în aliat. Cunoaște-l și transformă-l în recompensă

O viata fără griji, după ani de muncă serioasă, cu vacanțe de neuitat si investiții cu risc zero ar fi un tablou idilic. Teama față de risc ne împinge să renunțăm la multe dintre planurile care ne-ar putea realiza acest tablou. Cu toate acestea, dacă am analiza în profunzime, ne-am da seama că, practic, investim și riscăm în orice, utilizand diferite unități de măsură.

Iar cand vine vorba despre investitii financiare, e important sa înțelegem că orice investiție vine la pachet cu o anumită doză de risc.Ziare.com iți explică, în cadrul rubricii Banii tăi, de ce un nivel ridicat de control ne asigură liniștea și cum ne poziționăm vis-a-vis de risc.Cel mai important lucru, înainte de a investi, este sa știm exact ceea ce ne dorim si să calculăm foarte bine orizontul de timp. Daca reușim să stabilim aceste două puncte, cu siguranță vom gasi acel portofoliu de fonduri de investiții care să se muleze nevoilor.Apoi, la fel de important este să analizăm atent pasii inainte de a acționa. Un plan financiar este esențial în acest sens, care să prevadă ce s-ar întâmpla în cazul unui scenariu negativ, care e bugetul de start și care sunt riscurile.Un alt lucru important este sa intelegem ce inseamnă „riscul” și să intelegem mecanismele pieței. Apoi, să înțelegem de ce este bine sa avem o abordare sistematică, care presupune o investiție mai mică, dar regulată și în creștere, in functie de rezultate. Abordarea sistematică transformă riscul în aliatul nostru.Riscul este inerent oricărei activităţi de investiţii, opus recompensei. De cele mai multe ori cu cât mai riscantă este o investiţie, cu atât mai mare va fi recompensa.Riscul poate fi împărţit în câteva categorii:riscul de lichiditate, adică riscul de deţinere a activelor nelichide, precum proprietăţi, pe care nu le putem converti rapid în numerar;riscul ratei dobânzii, care se referă la faptul că modificările în rata dobânzii pot afecta valoarea fondurilor pe care le câştigăm din investiţii precum obligaţiunile;risc de credit, care se refera la momentul in care cumpărăm obligaţiuni, există un risc ca acea companie să nu îşi permită plăţi ale dobânzilor sau rambursarea investiţiei tale;Riscul inseamnă să invățăm să riscam si să câștigăm cu ajutorul cunoștințelor adecvate, o judecată bună, testată și dovedită.CEC Bank te încurajează să fii ...citeste mai departe despre " Cum transformi riscul investițiilor în aliat. Cunoaște-l și transformă-l în recompensă " pe Ziare.com