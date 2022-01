Permis de Antreprenor | Un nou serial suport marca Bizilive TV, pentru antreprenori, freelanceri și profesioniști

Compania independentă de streaming BiziLive TV iși continuă misiunea de a sprijini antreprenorii și mediul de afaceri și produce un nou sezon al serialului dedicat antreprenoriatului.Serialul “Permis de Antreprenor ” își propune să ofere antreprenorilor Studii de Caz reale și exemple de succes.

Ce subiecte sunt abodate în episoadele Permis de Antreprenor

Drumul de la idee la acțiune -

Ingredientele unui antreprenor de succes -

Greșeli de evitat pentru un antreprenor -

De ce este important să afli poveștile antreprenorilor de succes ?



Înveți micile secrete ale antreprenoriatului: oamenii de afaceri cu experiență dovedită deja în domeniul lor cu siguranță au ajuns să cunoască unele secrete, pe care o dată ce le vei cunoaște vei putea controla mai bine întreg parcursul tău de la idee la acțiune.

Te inspiri din experiențele altora: o afacere de succes poate fi cea mai bună sursă de inspirație pentru un viitor antreprenor. Antreprenorii din serial povestesc experiențe interesante care le-au marcat existența pe piață și cu siguranță te vor inspira.

Îți găsești motivația de a merge mai departe: orice început este anevoios, sigur ai aflat deja acest lucru dacă ai început să lucrezi la propria afacere. Momentele în care iți pierzi încrederea în ideea ta și în forțele proprii sunt atât de frecvente, încât iți vine să abandonezi totul. Poveștile celor care au ajuns acolo unde și-au propus, curajul și determinarea unor oameni care au pornit de jos, de multe ori fară orice fel de susținere, te vor motiva să continui. Și mai mult de atât, te vor determina să nu mai amâni nicio clipă pentru a începe să lucrezi la visul tău.

Eviți să faci unele greșeli: pentru a atinge succesul este nevoie să faci de multe ori și numeroase greșeli. Afirmă acest lucru toți antreprenorii intervievați în cadrul serialului Permis de Antreprenor. Vei constata, că o parte dintre greșeli au fost făcut de aproape toți dintre ei, iar dacă asculți cu atenție și reușești să pătrunzi în profunzimea analizelor pe care le fac aceștia, acum, cu siguranță vei răzbi mult mai ușor, tocmai evitând unele dintre cele mai frecvente greșeli.

Capeți încredere în tine: nimeni nu se naște antreprenor. Antreprenor poți deveni atunci când îți dorești cu adevărat, atunci când ai o idee și crezi cu toată puterea în ea. Află de la antreprenorii de succes de astăzi care a fost drumul lor, de la începuturi și până acum, când au ajuns acolo unde și-au propus.



Atunci când te decizi să pornești pe calea antreprenoriatului, cu siguranță și tu îți imaginezi că într-o zi, dacă se poate cât de curând, o să ajungi să-ți creezi viitorul. Să devii antreprenor nu este însă o meserie, nu se studiază în școli și nici nu necesită un talent anume, să fii antreprenor înveți în timp.Dar ai nevoie și de doua ingrediente fără de care nu ar fi recomandat să mergi la drum: curaj și foarte multă muncă, o afirmă toți antreprenorii de succes de astăzi. De multe ori este posibil să eșuezi la primele încercări, important este să nu renunți la ideea ta. Pentru că ideea pe care o ai este cea care te poate transforma în antreprenorul de succes care ți-ai propus să devii.Antreprenoriatul are cel puțin două mari avantaje incontestabile: contribuie la creșterea economică a țării și rezolvă problemele societății, prin serviciile și bunurile care se vând pe piață. Tocmai din aceste motive, antreprenoriatul vine la pachet cu multă responsabilitate și impune seriozitate și perseverență tuturor celor care vor să pornească pe acest drum.Așadar, o idee bună și un plan de acțiune bine pus la punct te pot transforma într-un antreprenor de succes. Drumul de la idee la acțiune poate fi anevoios. Toți antreprenorii ai căror povesti le poți descoperi în serialul Permis de Antreprenor spun că începuturile, pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de solicitante. Pentru a ajunge să transformi ideea în acțiune este însă nevoie de ceva extrem de important: să ai încrederea că se poate, să crezi în ideea ta și să te ridici de fiecare dată, chiar dacă, uneori primești lovituri dure.Perseverență, construcția mentală, viziune, curaj, dorința de a învăța continuu sunt doar câteva dintre ingredientele unui antreprenor de succes. Rețeta succesului însă nu are la bază de fiecare dată aceleași ingrediente, dar cu siguranță o parte dintre ele nu lipsesc niciunui antreprenor. Una dintre cele mai importante lecții de business însă pentru fiecare antreprenor are legătură cu piața și cu nevoile ei. Clienții sunt cei care iți dictează multe dintre deciziile pe care le iei pe parcursul, iar dacă știi să vii în întâmpinarea nevoilor, dacă ai capacitatea de a oferi exact soluția pentru o anumită problemă, succesul în afaceri iți este asigurat.Aproape oricine pornește pe drumul antreprenoriatului face greșeli, cel puțin la început. Prin intermediul poveștilor prezentate în serialul Permis de Antreprenor ai ocazia să afli care au fost cele mai mari greșeli pe care au realizat că le-au făcut antreprenorii și din ele poți învăța foarte multe lucruri, tocmai pentru a evita să treci și tu prin aceleași situații.Învață cât poți de mult din greșelile celor care deja le-au făcut pentru că acest lucru te va ajuta să depășești mai ușor etapele de început ale antreprenoriatului. Lipsa de încredere în echipă, dorința de a schimba ceva care de fapt funcționa foarte bine, lipsa de energie și incapacitatea de a învăța din greșeli sunt doar câteva dintre cele mai mari greșeli care au făcut parcursul mai dificil pentru antreprenorii pe care îi vei cunoaște prin intermediul acestui serial.Serialul Permis de Antreprenor este o resursă importantă pentru orice antreprenor aflat la început de drum sau pentru cei care acum se gândesc să schimbe direcția și să pornească pe acest drum. Să îți clădești propria afacere și să atingi succesul dorit este o misiune provocatoare, pe care nu o atingi urmând o rețetă anume. Este greu de crezut că povestea unui antreprenor poate fi replicată întocmai, astfel încât oricine își dorește să atingă succesul peste noapte, să poată face acest lucru cu ușurință.Însă poveștile antreprenorilor de succes pot ajuta în alte moduri.Iată de ce ar trebui să urmărești poveștile antreprenorilor din serialul Permis de antreprenor, daca ești în punctul în care îți propui să îți deschizi propriul business:Ești Antreprenor, Freelancer sau Liber Profesionist și îți dorești să transformi această perioadă într-o experiență unică de creștere accelerată?Oricare ar fi provocările și obiectivele tale pentru această perioadă, participă la o experiență unică de învățare, urmărind serialul Permis de Antreprenor. BiziLIVE TV este o companie de streaming independentă, care oferă un serviciu media de streaming adresat direct spectatorilor prin Internet.Acest serviciu ocolește platformele de televiziune prin cablu, difuzare și satelit, companiile care acționează în mod tradițional drept controlor sau distribuitor al unui astfel de conținut.Compania este indepenedentă și formată din contributori, antreprenori, jurnaliști, consultanți, avocați, experți contabili, voluntari și traineri, care produc conținut video educativ.BiziLIVE TV oferă emisiuni LIVE, seriale, studii de caz, povești autentice pentru dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea personală.BiziLive TV promovează: Parteneriatul, Onestitatea, Inovația, Excelența și Educația.