Avantajele și dezavantajele structurilor din inox

Inoxul este un material folosit pentru obținerea construcțiilor de diferite forme. Multe forme structurale din inox iau forma unei grinzi alungite având un profil cu o anumită secțiune transversală.

Avantajele structurilor din inox

Dezavantajele structurii din inox

Formele, dimensiunile, compoziția chimică, proprietățile mecanice precum rezistența, practicile de depozitare fac din acesta un material preferat pentru diferite tipuri de construcții. Inoxul vine în diferite forme, cum ar fi grinda L, formă Z, formă HSS, formă L (unghi), canal structural (grindă C, secțiune transversală), formă T, profil șină, bară, tijă și placă.Oțelul inoxidabil oferă multe avantaje persoanelor care doresc să obțină anumite structuri metalice rezistente și cu un design frumos. Principalele avantaje ale folosirii inoxului în confecții metalice includ: rezistență ridicată la coroziune, permițându-i să fie utilizat în medii riguroase. Are o rezistență la foc și căldură, permițându-i să reziste la detartrare și să păstreze rezistența la temperaturi ridicate.Suprafața igienică, neporoasă, împreună cu capacitatea de curățare ușoară a inoxului, îl fac alegerea principală pentru aplicațiile care necesită un control strict al igienei, cum ar fi spitalele, bucătăriile și alte fabrici de procesare a alimentelor. Are un aspect estetic, oferind un aspect modern și atractiv pentru majoritatea aplicațiilor arhitecturale din metal și o suprafață luminoasă și ușor de întreținut, ceea ce o face o alegere ușoară pentru aplicațiile care necesită o suprafață atractivă în orice moment. De asemenea, vorbim despre un avantaj rezistență-greutate care îi permite să fie utilizat cu o grosime redusă a materialului față de clasele convenționale, generând adesea economii de costuri.Ușurința de fabricare datorită utilizării tehnicilor moderne de fabricare a oțelului, rezistența la impact chiar și la variații extreme de temperatură și valoarea pe termen lung creată de ciclul său de viață util oferă adesea cea mai puțin costisitoare opțiune de material în comparație cu alte metale.Fiecare material are dezavantajele sale, iar oțelul inoxidabil nu face excepție. Unele dintre dezavantajele principale includ cost inițial ridicat, mai ales când sunt luate în considerare metale alternative. Atunci când este fabricat fără a utiliza mașini de cea mai înaltă tehnologie și tehnici adecvate, poate fi un metal dificil de manipulat. Acest lucru poate duce adesea la deșeuri costisitoare. Dificultate la sudare din cauza disipării rapide a căldurii care poate produce, de asemenea, piese deteriorate sau costuri mari.