Casa cu curte in Liziera de Lac

De ce sa alegi o casa cu curte?

Planuiesti sa iti achizitionezi propria locuinta intr-un complex rezidential in apropiere de Bucuresti? Daca nu ai luat inca in calcul varianta de casa care dispune si de spatiu exterior generos, este timpul sa o faci! De la calitatea mult imbunatatita a vietii tale si a familiei, daca veti locui in casa achizitionata, pana la cresterea valorii proprietati, daca te hotarasti sa o inchiriezi sau sa o vinzi in viitor – beneficiile alegerii unei case cu curte dintr-un complex rezidential sunt extrem de variate.Atunci cand ai la dispozitie o casa cu curte, te vei putea bucura de o extensie a spatiului interior de locuit, care poate fi folosit pentru relaxare, pentru a lua masa in aer liber sau pur si simplu pentru a te bucura de compania prietenilor si a familiei pe un sezlong, la soare. Poti configura curtea exact asa cum iti doresti, posibilitatile fiind nenumarate, indiferent daca visezi la o curte mica in care sa amenajezi un colt pentru a iti savura cafeaua de dimineata sau, dimpotriva, o curte mai mare, cu piscina si o portiune special amenajata pentru a gazdui cine la care participa grupul de prieteni si familia extinsa.Daca iei in calcul posibilitatea unei investitii pentru viitor si a revanzarii casei, curtea exterioara este un aspect care creste considerabil valoarea proprietatii. O gradina amenajata cu spatiu pentru gratar, foisor sau piscina adauga plus valoare unei case, iar potentialii cumparatori vor aprecia faptul ca au la dispozitie toate aceste facilitati, fara a mai fi nevoiti sa investeasca timp, energie si bani in plus pentru ele.Unde gasesti case cu curte in apropiere de Bucuresti?Daca iti surade ideea de a avea parte de toate beneficiile mentionate anterior, tot ce trebuie sa faci este sa gasesti un complex rezidential din care iti poti alege casa visurilor. Un bun exemplu in acest sens este Liziera de Lac, proiect rezidential dezvoltat la doar 15 minute de Bucuresti, in mijlocul unui cadru natural care te va face sa uiti de agitatia caracteristica orasului.Liziera de Lac este un proiect rezidential care ofera nenumarate oportunitati celor ce viseaza la o oaza de liniste si de relaxare. Acest complex rezidential se afla in prima faza de dezvoltare, in care sunt prevazute 94 de case cu curte, care poate ajunge sa aiba o suprafata de 189 de mp.Liziera de Lac este exemplul perfect de proiect rezidential in care s-au putut imbina in mod armonios elementele moderne cu natura. Printre facilitati sunt incluse, pe langa curtile proprii de care beneficiaza rezidentii, numeroase spatii comune de relaxare, promenada pe marginea lacului Tataru si 52% spatii verzi. Nu au fost neglijate nici alte tipuri de facilitati, acest complex rezidential fiind prevazut cu gradinita, spatii comerciale, spatii pentru desfasurarea activitatilor sportive, statii de incarcare a masinilor electrice si multe altele.Asadar, daca esti interesat de oferta de case noi de vanzare din apropiere de Bucuresti, Liziera de Lac este cu siguranta un proiect rezidential ce merita luat in calcul, atat datorita locului in care este amplasat, facilitatilor pe care le ofera, cat si varietatii de tipuri de case disponibile.