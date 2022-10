Ce este o garsoniera?

Acest tip de apartament va permite sa locuiti, sa luati masa si sa dormiti intr-o singura camera, fara pereti de bariera. Este un aranjament cu o singura camera, similar unei camere de hotel. In loc sa fie in spatele unui perete, bucataria si zona de dormit se afla in camera principala.

Daca gasiti o garsoniera in forma de L, va poate oferi o senzatie mai mare de living sau bucatarie separata, fara ca asta sa presupuna cheltuiala existenta cand avem un apartament mai mare. In acelasi mod, un tavan inalt va poate oferi o senzatie de spatiu, fara sa va adauge mai multi metri patrati la pretul final.Nu trebuie sa faceti absolut totul in aceeasi camera. Un studio ar trebui sa aiba o camera separata cu o usa pentru baie. Un apartament care nu are o baie separata nu este insa o optiune.Pentru oamenii care doresc sa experimenteze avantajele unei case mai mici, garsoniera sau un studio este alegerea cea mai buna. Dar pentru cei obisnuiti sa aiba spatiu pentru dressing, dormitoare pentru oaspeti cu paturi de rezerva si bucatarii separate, acest tip de locuinta ar putea fi peste mana.Daca sunteti in cautarea unor, este posibil sa fi comparat costurile de inchiriere a apartamentelor cu un dormitor si doua dormitoare si v-ati intrebat cum isi poate permite cineva o asemenea investitie. Ce alte optiuni au chiriasii de apartamente? O garsoniera, desigur!Un alt avantaj financiar al garsonierelor? Facturile la utilitati vor fi probabil mai mici. Un spatiu de dimensiuni mici este mai ieftin de incalzit si racit, iar intregul apartament ar putea fi iluminat cu o singura lumina plasata intr-o locatie strategica. De asemenea, nu exista prea mult spatiu pentru o gramada de aparate, asa ca veti avea un consum redus de energie.Curatarea garsonierei este simpla si rapida. Deoarece exista putin spatiu pentru dezordine si mobilier suplimentar, spatiul este mult mai usor de curatat si intretinut. Va trebui sa curatati o singura baie. Desigur, va trebui sa gasiti un loc in apartament pentru a ascunde putinele produse de curatare de care veti avea nevoie. Stiti bine ca o garsoniera are un spatiu mai mic in comparatie cu un apartament. Pentru ca veti avea un spatiu mic cu care sa lucrati, va fi mai usor de decorat, mobilat si intretinut. Si din acest motiv, veti economisi timp si efort. Daca veti avea un spatiu mai mic, atunci nici nu veti avea nevoie de atata mobilier precum un apartament cu 4 dormitoare. Puteti economisi bani deoarece nu va trebui sa cumparati multe piese de mobilier in acest tip de constructii. Pe de alta parte, trebuie sa achizitionati cateva piese de mobilier valoroase, care vor rezista chiar si unor mutari viitoare. In plus, veti fi mai creativ intr-o garsoniera. Veti fi inovator in aranjarea si decorarea spatiului pentru a-l face sa para mai mare, mai luminos, sic si mai putin restrans. Pe scurt, va puteti decora, mobila si intretine cu usurinta garsoniera economisind mult timp, bani si efort.