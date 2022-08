Ce trebuie să știi când te muți în București ca expat

Relocarea in Bucuresti ca expat din UE sau alte tari

Bucurestiul este de departe cel mai important oras din Romania, din punct de vedere cultural, economic si politic. Este, de asemenea, cel mai mare oras. Este situat in sud-estul tarii, amplasat pe raul Dambovita, la 43 de mile nord de faimosul fluviu Dunarea.Bucurestiul are o zona urbana mare, cu o populatie de peste 2 milioane de locuitori, cu estimari neoficiale care se apropie de 3 milioane. Bucurestiul este al saselea oras din UE ca marime dupa populatia din interiorul orasului, dupa Londra, Roma, Berlin, Paris si Madrid.Aproximativ 96% din populatie este formata din romani, iar printre grupurile etnice se numara romi, maghiari, evrei, turci, chinezi si germani. Limba oficiala este romana, iar engleza si franceza sunt limbile straine cel mai des predate in scoli. 96,1% din populatie este de religie ortodoxa romana, 1,2% romano-catolica si 0,5% musulmana.Tipul de cazare in centrul orasului tinde sa fie apartamente, adesea destul de mici. Pretul de inchiriere pentru un apartament cu o singura camera in oras este in medie de aproximativ 500-600 USD pe luna, in timp ce apartamentele mai mari ar putea fi de 750-1.000 USD. Case mai mari se gasesc mai spre zona de Nord a Bucurestiului de exemplu in Pipera Iancu Nicolae.Multi dintre expatriatii care se muta in Bucuresti au cazarea aranjata de catre angajatorii lor, dar cei care trebuie sa se descurce singuri trebuie sa fie constienti de faptul ca proprietarii pot fi lipsiti de scrupule, asa ca cereti unui vorbitor de limba romana sa verifice contractul. Contractele sunt reinnoite de obicei la fiecare 12 luni, iar preturile nu ar trebui sa creasca in timpul anului, cu exceptia cazului in care o clauza din contract permite acest lucru.Pentru proximitatea fata de scolile internationale din Bucuresti, districtele 1 si 2 si suburbiile din nord sunt populare printre expatriati, deoarece sunt, de asemenea, bine conectate cu centrul orasului.Cartierele din jurul parcurilor Herestrau, Kiseleff sau Floreasca din nordul Bucurestiului sunt inverzite si placute, in timp ce Dorobanti, tot in nord, este unul dintre cartierele mai vechi si mai exclusiviste ale orasului. Blocurile comuniste mai putin atractive, cu un aspect din epoca sovietica, se afla in general in partea de est si de vest a orasului. Blocurile comuniste mai putin atractive, cu un aspect din epoca sovietica, se afla in general in partea de est si de vest a orasului.Transportul de calatori in Bucuresti este asigurat si de reteaua de metrou, care se numara printre cele mai utilizate sisteme de transport public. Reteaua este formata din patru linii: M1, M2, M3, M4, M5. In total, reteaua are o lungime de 77 km si 63 de statii, cu o distanta medie de 1,5 km intre statii.Harta traseului poate fi gasita pe metrorex.ro, site-ul metroului, dar si harti explicative sunt afisate convenabil in statiile de metrou si chiar in trenurile propriu-zise. Utilizarea retelei de metrou din Bucuresti se face pe baza unui card magnetic, care poate fi achizitionat din statiile de metrou, care da dreptul fie la un numar fix de calatorii pe o perioada mai lunga, fie la un numar nelimitat de calatorii pe o perioada fixa.Cardurile magnetice pentru accesul la metrou nu pot fi utilizate pentru calatoria cu mijloacele de transport in comun la suprafata. Accesul pasagerilor la statiile de metrou se face intre orele 5.00 si 23.30, trenurile avand o frecventa de 5 pana la 15 minute, in functie de ore.Aplicatiile de ride-sharing precum Uber, Bolt si Yango sunt bine stabilite in Bucuresti si reprezinta o alternativa buna la taxiuri. Preturile (in jur de 0,50 EUR pe kilometru) sunt aproximativ la fel ca pentru taxiurile galbene standard, in timp ce standardele sunt mult mai ridicate. In ianuarie 2013, Bucurestiul avea o rata a somajului de numai 2,1%, mult mai mica decat media nationala. In 2013, PIB-ul Romaniei a fost de 189,6 miliarde EURO, iar PIB-ul pe cap de locuitor pentru intreaga tara a fost de 9.499,21 EURO. Cu toate acestea, puterea de castig a persoanelor care locuiesc in Bucuresti este mult mai mare decat media nationala. Aproape o treime din impozitele nationale sunt platite de companiile din oras si de persoanele care lucreaza in Bucuresti. Aproape o treime din impozitele nationale sunt platite de companiile din oras si de persoanele care lucreaza in Bucuresti.Economia Bucurestiului depinde atat de industrie, cat si de servicii, serviciile crescand in importanta in ultimii ani. De asemenea, sectoarele imobiliar si al constructiilor sunt in expansiune rapida. Bucurestiul este un centru pentru tehnologia informatiei si comunicatii, iar mai multe companii de software opereaza centre de livrare offshore. Bursa de Valori Bucuresti joaca un rol important in economie, iar orasul se confrunta cu un boom al comertului cu amanuntul.Comertul este in continua crestere in special cel online ce s-a dezvoltat enorm in ultimii ani indeosebi in perioada pandemiei. Pentru expati, munca in Bucuresti ca profesor de limba engleza este o optiune. Oportunitatile sunt din ce in ce mai multe, iar in oras functioneaza organizatii internationale precum British Council si Berlitz. Salariul mediu este de 600-1.000 USD pe luna.Primul pas pentru cineva care doreste sa lucreze in Bucuresti este sa obtina un permis de munca. Acesta ar trebui sa vina de la un angajator care a facut deja o oferta de munca.Odata obtinut permisul de munca, strainii trebuie sa solicite o viza de lunga sedere si pot face acest lucru la ambasada Romaniei din tara lor de origine. Viza este legata de permisul de munca, care trebuie reinnoit in fiecare an cu 30 de zile inainte de expirare. Exista, de asemenea, vize pentru studii si pentru sedere in familie, dar membrii familiei ar avea nevoie de propriul permis de munca pentru a putea lucra. Exista, de asemenea, vize pentru studii si pentru sedere in familie, dar membrii familiei ar avea nevoie de propriul permis de munca pentru a putea lucra.La sosirea in Romania, expatriatii din afara UE trebuie sa se inregistreze la Ministerul roman al Finantelor pentru a obtine un certificat de inregistrare fiscala.Sistemul de impozitare a veniturilor din Romania este binevoitor pentru expatriati, fiind relativ usor de inteles si avand o rata forfetara scazuta de 16%. O persoana fizica este considerata rezidenta in scopuri fiscale daca locuieste in Romania cel putin 183 de zile pe parcursul unei perioade de 12 luni. Romania are acorduri de evitare a dublei impuneri cu mai multe tari, iar expatriatii ar trebui sa verifice cu tara lor de origine.