Investiții imobiliare profitabile în 2022: Spații comerciale și industriale

Daca vrei sa investesti in imobiliare in 2022, printre cele mai profitabile alegeri se numara spatiile comerciale si industriale.

Pozitionarea proprietatii. Cat de aproape se afla cladirea de alte institutii publice, atractii turistice, magazine alimentare, universitati etc.? Ce expunere iti ofera locatia respectiva?

Infrastructura si accesibilitate. Se poate ajunge usor cu mijloacele de transport in comun, cu masina sau pe jos? Proprietatea se afla intr-o zona cu mult trafic pietonal? Exista locuri de parcare pentru clienti sau angajati?

Suprafata. Cati metri patrati ai la dispozitie si care este raportul dintre suprafata construita si suprafata utila a spatiului?

Compartimentare. Cat de bine se potriveste acel spatiu pentru specificul business-ului tau? Va trebui sa investesti in schimbari majore?

Dotari si facilitati. Ai toate conditiile necesare pentru a-ti putea desfasura activitatea (racordare la utilitati, grupuri sanitare, centrala termica etc.)?

Poti achizitiona un astfel de spatiu pentru a lansa o noua afacere sau pur si simplu pentru a-ti diversifica portofoliul de investitii. Exista o multime de proprietati valoroase pe piata, care iti pot aduce venituri considerabile pe termen lung.Important este sa-ti stabilesti obiectivele de business de la inceput, pentru a putea alege spatiul potrivit pentru nevoile tale.Investitiile in spatii comercialeCand vorbim despre sectorul comercial, ne referim la spatii care pot fi folosite de catre companii pentru a-si vinde produsele sau serviciile (magazine de prezentare, patiserii, centre comerciale, restaurante, spatii de birouri, cabinete medicale etc.).Daca iti doresti diversificarea portofoliului, poti achizitiona un spatiu comercial pentru a-l inchiria altor companii. In acest mod, vei beneficia de o sursa de venit pasiv constant, cu responsabilitati limitate. In plus, valoarea proprietatii poate creste semnificativ de-a lungul timpului, mai ales daca este situata intr-o zona buna a orasului.Exista cateva criterii principale de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi un spatiu comercial de inchiriat Spre deosebire de cele comerciale, spatiile industriale sunt utilizate pentru productie, comert, depozitare, distributie sau logistica. Acestea sunt esentiale pentru companiile care activeaza in sectorul farmaceutic, auto, energie sau constructii.De asemenea, pandemia a provocat o dezvoltare masiva a pietii de eCommerce. Prin urmare, multe companii din zona de retail au inceput sa investeasca in spatii mai mari de depozitare si productie, pentru a face fata cererii consumatorilor.Asadar, nevoia de spatii industriale creste, gradul de ocupare este foarte mare, in timp ce oferta de pe piata este limitata. Prin urmare, proprietarii acestor spatii isi permit sa le inchirieze la preturi mai ridicate. Din acest motiv, investitiile imobiliare in spatii industriale sunt foarte profitabile in acest moment.E bine de retinut si faptul ca fluctuatia chiriasilor in acest sector este mult mai mica fata de spatiile rezidentiale. Semnarea unui contract pe 5 sau pe 10 ani nu este o raritate, ba dimpotriva. In plus, responsabilitatile tale ca proprietar sunt reduse, spre deosebire de alte sectoare imobiliare.Insa daca alegi sa achizitionezi un spatiu industrial pentru afacerea ta, vestea buna este ca vorbim in continuare despre o investitie rentabila. Cu un astfel de spatiu la dispozitie, iti vei putea accelera potentialul de crestere si de dezvoltare a business-ului, iar costurile pot fi amortizate intr-un timp relativ scurt.Ambele optiuni vin la pachet cu avantaje si dezavantaje.Dar daca ai aceasta posibilitate, iti sugeram sa alegi un spatiu comercial de vanzare . Achizitia unui spatiu comercial necesita un efort financiar mai mare la inceput, insa iti poate aduce profit considerabil pe termen mediu si lung.Daca ai gasit proprietatea perfecta pentru afacerea ta, care indeplineste toate criteriile mentionate anterior, nu ezita sa o cumperi. Inchirierea spatiului este o varianta mult mai simpla si mai rapida, insa vine cu riscurile aferente si posibile costuri ascunse.Spre exemplu, proprietarul nu iti garanteaza prelungirea contractului de inchiriere. Asa ca e posibil sa te trezesti peste cativa ani in situatia in care trebuie sa muti sediul afacerii tale.Daca este vorba doar despre relocarea unor birouri, mai ales in contextul pandemiei si al muncii remote / hybrid, nu vei avea mari dificultati sa o iei de la capat. Insa activitati precum cele din domeniul HoReCa pot fi afectate destul de grav. Eliminarea unei locatii cheie poate duce la pierderea clientilor si o scadere a cifrei de afaceri.De asemenea, merita sa cumperi daca nu vrei limitari in ceea ce priveste modificarile spatiului. Ca proprietar, ai libertate totala in ceea ce priveste renovarile, izolatiile, recompartimentarea sau amenajarea interioara a proprietatii respective, fara a fi nevoit sa ceri aprobari externe.Daca ai un business la inceput de drum si nu esti sigur ca ai putea sustine financiar achizitia unei proprietati, e mai bine sa o inchiriezi. Poate fi doar o solutie temporara, pana se stabilizeaza veniturile firmei si obtii profiturile necesare pentru a investi intr-un sediu propriu.De asemenea, poti alege un spatiu comercial sau un spatiu industrial de inchiriat daca vrei sa eviti gestionarea aspectelor administrative. Astfel, te vei putea concentra pe activitatea ta, fara a-ti face griji de impozite, reglementari sau reparatii, care ii revin proprietarului imobilului.Speram ca ti-au fost utile aceste informatii. Pentru a efectua tranzactii rapid si in siguranta, iti recomandam sa apelezi la un agent imobiliar specializat, care iti poate oferi consultanta si sprijin pe tot parcursul colaborarii. 