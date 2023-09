Piața imobiliară a crescut din nou în pragul toamnei. Orașul care și-a bătut propriile recorduri la prețul apartamentelor și chirii

În luna august 2023, prețul pe metru pătrat solicitat pentru apartamentele noi de vânzare a crescut cu 3% față de aceeași lună a anului anterior, în timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, în medie, cu 5%, conform celor mai recente date ale unui sondaj realizat de o platformă de anunțuri imobiliare românească.

Cu toate că, global, românii se arată mai sceptici în fața contractării de noi împrumuturi, prețurile pe metru pătrat ale locuințelor din marile orașe din țară a înregistrat o creștere tipică lunilor august și septembrie. Deși în urmă cu câteva luni prognoza reprezentanților pieței vorbea despre o ușoară scădere și o scădere pe fondul inflației și a puterii mici de cumpărare, prețurile au urcat și în această toamnă, orașul Cluj înregistrând prețuri pentru locuințe și de 2.435 de euro/metru pătrat, cu 7% mai ridicat față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 2% mai mare decât prețul din luna iulie 2023.Conform unor date furnizate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și sintetizate de către SVN România, volumele de credite ipotecare acordate în România au înregistrat o scădere de 15% în primul semestru al anului 2023, în comparație cu aceeași perioadă din anul 2022. Cu toate acestea, valoarea totală a creditelor ipotecare acordate a crescut semnificativ, cu un avans de 10,2%.Datele statistice arată că în primul semestru al anului 2023, peste 59,5% dintre tranzacțiile imobiliare în România au implicat plăți în numerar pentru achiziționarea locuințelor, în timp ce utilizarea creditelor ipotecare a reprezentat mai puțin de 40,5% din total.În aceeași perioadă, au fost eliberate credite ipotecare în valoare de 2,54 miliarde de euro, înregistrând o creștere de 10,2% față de primul semestru din 2022. Cu excluderea refinanțărilor, care au reprezentat aproximativ 25% din totalul creditelor ipotecare acordate în primele șase luni din 2023, volumul total de credite ipotecare a înregistrat o reducere de aproximativ 15% față de aceeași perioadă din 2022.Cum se reflectă cererea pe piața imobiliară în prețurile locuințelorÎn contextul scăderii puterii de cumpărare a populației, a dobânzilor ridicate la împrumut și al declinului economic general provocat de inflație și de creșterile de taxe care urmează să aibă loc, oamenii par mai sceptici în fața ideii de a cumpăra o locuință nouă. Cu toate acestea, un raport recent al unei platforme românești de anunțuri imobiliare arată creșteri în toate zonele urbane mari din țară.„Atât în segmentul chiriilor, cât și în cel al vânzărilor s-au înregistrat creșteri ale cererii, iar premisele pozitive din economie ne determină să privim cu optimism spre domeniul imobiliar. Rata inflației este în continuă scădere, ajungând la un prag psihologic de o singură cifră, respectiv de 9,4% în luna iulie 2023, ratele bancare au devenit relativ constante, băncile începând să ofere credite cu dobândă fixă atractivă, iar achizițiile realizate cu bani cash sunt la un nivel ridicat și, astfel, populația este mai puțin afectată de eventualele creșteri ale dobânzilor. Câtă vreme indicatorii macroeconomici sunt stabili și cu semnale pozitive, vom rămâne optimiști cu privire la sectorul imobiliar” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations la platforma de anunțuri imobiliare responsabilă de studiul recent.În capitală, prețul solicitat pentru vânzarea unui apartament nou în luna august 2023 a fost de 1.489 de euro/metru pătrat, cu o scădere de 2% față de luna august 2022 și cu o creștere de 2% față de luna iulie 2023. Prețul mediu de cerere pe metru pătrat pentru un apartament vechi a fost de 1.682 euro, o creștere de 7% față de luna august 2022, respectiv o creștere de 3% față de luna iulie 2023, aceasta fiind cea mai mare evoluție de la o lună la alta, conform celor mai recente date.În Iași, prețul de cerere pe metru pătrat al apartamentelor noi a crescut, în medie, cu 4% în luna august 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1.421 euro. În același timp, pentru apartamentele vechi, prețul de cerere a ajuns la 1.405 euro/metru pătrat în luna august 2023, cu 1% mai mic față de luna iulie 2023 și cu 9% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut – aceasta fiind cea mai mare evoluție de la an la an, înregistrată la categoria apartamentelor vechi, conform datelor din luna precedentă.În Timișoara, prețul mediu pe metru pătrat pentru apartamentele noi de vânzare din luna august 2023 a fost de 1.485 euro, cu 1% mai ridicat față de aceeași lună a anului trecut. Apartamentele vechi au avut un preț mediu de cerere de 1.432 euro/metru pătrat, cu 3% mai mare față de aceeași lună a anului trecut.Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din Brașov a crescut în luna august 2023 cu 8% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 1.926 euro/metru pătrat, aceasta fiind cea mai mare evoluție de la an la an, din categoria apartamentelor noi, conform celor mai recente date. De asemenea, prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 5% față de anul trecut și au avut, în august 2023, un preț mediu de cerere de 1.614 euro/metru pătrat. Comparativ cu luna iulie 2023, prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 2%.În Sibiu, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi a scăzut în luna august 2023 cu 1%, atât față de aceeași lună a anului trecut, cât și față de luna iulie 2023, ajungând la 1.273 euro/metru pătrat. În același timp, apartamentele vechi din Sibiu au avut un preț de cerere mai ridicat cu 4% față de aceeași lună a anului trecut și au fost listate pe platformă cu un preț mediu de 1.451 de euro/metru pătrat.Cluj – cele mai ridicate prețuri din țară și o piață în creștereÎn luna august 2023, prețul de cerere pentru un apartament nou în Cluj-Napoca a fost de 2.496 euro/metru pătrat, în creștere cu 1% față de luna anterioară. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețul a crescut cu 5%. Deși apartamentele vechi au avut un preț mai scăzut – prețul de cerere a fost de 2.435 de euro/metru pătrat – tot s-a înregistrat o creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 2% mai mare decât prețul din luna iulie 2023.Proprietarii au crescut prețurile cerute pe apartamentele din Cluj și în ultima lună de vară, după ce în luna iulie numărul de tranzacții a crescut cu mai bine de 10% față de luna anterioară, arată analiza unei agenții imobiliare. Conform cotidianului local Actual Cluj, prețurile au ajuns la un nou record în municipiu, iar medii de sub 2000 de euro/mp se mai găsesc doar în cartierele de la periferie sau în localitățile învecinate cu municipiul.Pe lângă valorile medii invocate de sondajul citat, jurnaliștii clujeni au investigat piața locală susținând că ultimele date indică este cel mai ridicat nivel de preț înregistrat în municipiul Cluj în ultimii ani. Recordul anului trecut a fost în decembrie de 2.269 Euro/mp.În ceea ce privește chiriile, în plin sezon al chiriilor cerute în contextul începerii anului universitar, prețurile au urcat cu 5,41%, față de luna anterioară, până la valoarea de 526 Euro/lună, conform Actual de Cluj....citeste mai departe despre " Piața imobiliară a crescut din nou în pragul toamnei. Orașul care și-a bătut propriile recorduri la prețul apartamentelor și chirii " pe Ziare.com