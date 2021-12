Asistenţii virutali pot seta alarme pentru oameni, le pot pune muzică, pot controla dispozitivele inteligente şi pot răspunde la comenzi vocale. De duminică, însă, şi-au dovedit capacitatea de a provoca copiii să facă lucruri care s-ar putea dovedi letale, scrie The Guardian.

„Copilul meu de 10 ani tocmai i-a cerut Alexei să-i dea o provocare şi uite ce i-a spus să facă", a scris Kristin Livdahl, într-o postare pe Twitter. „Iată ceva ce am găsit pe web. Potrivit ourcommunitynow.com: Provocarea este simplă: conectează un încărcător de telefon cam jumătate într-o priză de perete, apoi atinge cu un bănuţ partea metalică", a fost răspunsul asistentului Alexa.„Provocarea bănuţului" a început să circule pe platforma TikTok şi pe alte reţele de socializare acum un an. Metalele conduc electricitatea, iar introducerea lor în prize sub tensiune poate provoca şocuri electrice, incendii şi alte daune.Majoritatea utilizatorilor s-au declarat şocaţi în urma incidentului povestit pe Twitter, care de atunci a adunat peste 18.000 de aprecieri şi mai mult de 3.000 de distribuiri. Alţii au luat în derâdere experienţa, spunând că Amzonul va trebui să plătească locuinţele care iau foc.Compania şi-a cerut scuze pentru incident şi a spus că a făcut actualizările necesare ca aşa ceva să nu se mai întâmple.