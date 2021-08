Banca Mondială a oprit finanțarea Afganistanului motivând că are „îngrijorări profunde” privind perspectivele femeilor

Banca Mondială a anunțat că a oprit finanţarea Afganistanului, din cauza ”îngrijorărilor profunde” privind perspectivele femeilor, alăturându-se altor organizaţii internaţionale care au oprit ajutoarele în urma preluării puterii de către talibani, transmite CNBC.

"Suntem profund îngrijoraţi de situaţia din Afganistan şi de impactul asupra perspectivelor de dezvoltare ale ţării, în special pentru femei. Am întrerupt plăţile în operaţiunile noastre din Afganistan şi monitorizăm şi evaluăm îndeaproape situaţia în conformitate cu politicile şi procedurile noastre interne. În timp ce facem acest lucru, vom continua să ne consultăm îndeaproape cu comunitatea internaţională şi cu partenerii de dezvoltare", a declarat un purtător de cuvânt al Băncii Mondiale pentru CNBC, prin e-mail.Banca Mondială a angajat peste 5,3 miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare în Afganistan. Fondul Monetar Internaţional a decis săptămâna trecută să blocheze accesarea resurselor sale financiare de către talibani.Instituţia cu sediul la Washington doreşte o anumită claritate cu privire la viitorul guvern din Kabul înainte de a-şi pune din nou finanţarea la dispoziţie.Există o poziţie similară din partea Germaniei şi a Uniunii Europene, care au îngheţat, de asemenea, alocare de fonduri de dezvoltare naţiunii din Orientul Mijlociu, în urma preluării puternii de către talibani.”Viitoarea asistenţă pentru dezvoltare trebuie să fie bazată pe condiţii. Este întotdeauna bazată pe condiţii, legată de valorile fundamentale, drepturile omului şi, bineînţeles, de drepturile femeilor”, a declarat marţi Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, într-o conferinţă de presă.Ea a adăugat că UE are 1 miliard de euro (1,17 miliarde de dolari) rezervat pentru următorii şapte ani pentru Afganistan.Finanţarea ”ste îngheţată până când avem garanţii solide şi acţiuni credibile că sunt îndeplinite condiţiile”, a spus ea.Cu toate acestea, UE a anunţat marţi că îşi intensifică ajutorul pentru asistenţa umanitară acordată Afganistanului de la 50 de milioane de euro în acest an la 200 de milioane de euro.Ideea este de a preveni un şoc umanitar sever din situaţia de pe teren.”Acest lucru va contribui la satisfacerea nevoilor urgente ale afganilor atât în ​​Afganistan, cât şi, desigur, în ţările gazdă vecine”, a mai sp ...citeste mai departe despre " Banca Mondială a oprit finanțarea Afganistanului motivând că are „îngrijorări profunde” privind perspectivele femeilor " pe Ziare.com