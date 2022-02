Băncile americane se așteaptă la o răzbunare din partea hackerilor ruși. Care sunt principalele amenințări

Băncile americane se pregătesc pentru atacuri cibernetice de răzbunare, după ce naţiunile occidentale au impus Rusiei o serie de sancţiuni stricte pentru invadarea Ucrainei, au spus experţi şi directori cibernetici citaţi de Reuters.

Tensiunile dintre Rusia şi Occident au escaladat sâmbătă, când Statele Unite şi aliaţii săi au luat măsuri pentru a bloca unele bănci ruseşti din sistemul internaţional de plăţi SWIFT şi au pus limite la rezervele internaţionale ale băncii centrale ruse.Guvernele occidentale au avertizat de săptămâni întregi că tensiunile ar putea declanşa atacuri cibernetice masive din partea Rusiei sau a susţinătorilor săi. Unii directori au spus că cele mai recente măsuri ar putea fi factori declanşatori."Vor fi luate nişte măsuri de răzbunare de către aceştia şi cred că în modul cel mai puţin costisitor în care o pot face, asta înseamnă un fel de atac cibernetic", a declarat Steven Schweitzer, manager senior de portofoliu cu venituri fixe la Swarthmore Group din New York.Potrivit experţilor în securitate cibernetică, băncile globale, deja ţinte de top pentru atacurile cibernetice în timp de pace, sporesc monitorizarea reţelei, analizează scenarii de atac cibernetic, îşi verifică reţelele pentru ameninţări şi îşi asigură personal suplimentar în cazul în care activitatea ostilă va creşte.Printre ameninţările pentru care se pregătesc se numără: atacuri ransomware şi malware; atacuri de denial of service care distrug site-uri web; şi ştergerea datelor şi furtul, eventual simultan."Băncile sunt incredibil de pregătite. Şi-au scos manualele şi este practică, practică, practică", a declarat Valerie Abend, care conduce grupul global de securitate al serviciilor financiare al Accenture.Cele mai mari bănci din SUA, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley şi Goldman Sachs Group, fie nu au răspuns solicitărilor de comentarii, fie au refuzat să discute despre planurile lor de securitate cibernetică.În calitate de gardieni ai infrastructurii financiare naţionale critice, băncile globale sunt supuse unor reguli stricte de risc operaţional şi au unele dintre cele mai înalte standarde de securitate cibernetică din America corporativă, potrivit experţilor cibernetici.Industria face în mod regulat planuri de apărare faţă de atacuri şi a finalizat un exerciţiu masiv de ransomwar