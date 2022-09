Motivul pentru care FMI a deblocat 27 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Suma totală pe care ar putea să o primească Chișinăul

Fondul Monetar International a anuntat miercuri, 21 septembrie, ca a dat unda verde pentru deblocarea a 27 de milioane de dolari pentru Republica Moldova.

Se pare ca la baza deciziei au stat progresele realizate de autoritatile de la Chisinau in domeniul guvernantei fiscale si anticoruptiei, informeaza AFP.Aceasta suma face parte dintr-un pachet mai amplu de 800 de milioane de dolari pe care Republica Moldova il poate accesa pe parcursul a 40 de luni, daca indeplineste anumite jaloane prevazute in acordul cu FMI.Prin includerea fondurilor care au fost eliberate miercuri, sprijinul total pe care Republica Moldova l-a primit pana acum de la FMI se ridica la 242 milioane de dolari.Presiunile asupra finantelor publice ale Republicii Moldova s-au intensificat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, conducand la un val de refugiati si la efecte secundare precum explozia pretului gazelor naturale si alimentelor.Potrivit FMI, efectele razboiului din Ucraina continua sa afecteze perspectivele Republicii Moldova. Economia este asteptata sa stagneze pe termen mediu iar inflatia va ramane ridicata din cauza cresterii preturilor la alimente si energie. In plus, deficitul de cont curent si deficitul fiscal sunt asteptate sa se majoreze semnificativ in acest an."In pofida acestor provocari, autoritatile raman angajate fata de programul sustinut de FMI, care este destinat sa sprijine persoanele vulnerabile, sa continue reformele si sa creeze conditiile pentru o crestere sustenabila si incluziva. Autoritatile au finalizat cu succes angajamentele cu privire la guvernanta fiscala, supravegherea sectorului financiar si intarirea legislatiei in domeniul anti-coruptiei", a declarat directorul general adjunct al Fondului Monetar International (FMI), Kenji Okamura.FMI recomanda autoritatilor de la Chisinau sa mentina un mix de politici adecvat, avand in vedere presiunile inflationiste, constrangerile bugetare si riscurile la adresa scenariului de baza. In plus, este nevoie de eforturi concentrate pentru a imbunatati eficienta cheltuielilor si sa avanseze reformele in domeniul energiei si intreprinderilor de stat. O alta recomandare vizeaza protejarea independentei Bancii Nationale a Moldovei si, de aceea adoptarea, pana la finele lunii octombrie, a legislatiei care sa consolideze autonomia institutionala a BNM este vitala.La finele lunii iun ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care FMI a deblocat 27 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Suma totala pe care ar putea sa o primeasca Chisinaul " pe Ziare.com