Un bărbat s-a îmbogățit cu 160.000 de dolari după ce a găsit o rocă ce conține 2,6 kilograme de aur. "Am rămas mască"

Un australian a găsit o rocă cu o greutate de 4,6 kilograme, conținând circa 2,6 kilograme de aur, în valoare de 160.000 de dolari americani, cu ajutorul unui detector de metale obișnuit, scrie BBC.

Descoperirea care l-a îmbogățit a fost făcută într-o zonă auriferă din Victoria, frecventată de căutătorii de aur în anii 1800.Cel care a evaluat și cumpărat roca, Darren Kamp, a mărturisit că este cea mai mare pepită pe care a văzut-o în cariera sa de 43 de ani.„Am rămas mască, e ceva ce vezi o dată în viață", a declarat acesta pentru pentru BBC.Darren Kamp a povestit că nu se aștepta la prea mult când a intrat bărbatul în magazinul său din orașul Geelong, cu un rucsac în spate, deoarece de obicei oamenii îi aduc roci care lucesc, dar nu sunt aur.„A scos roca și mi-a pus-o în brațe, întrebându-mă «Crezi că are aur de 10.000 de dolari (australieni)?».M-am uitat la el și i-am spus: «Mai degrabă 100.000»", a relatat Kamp.Bărbatul i-a spus că roca pe care i-a arătat-o este doar jumătate și că are acasă cealaltă jumătate.Roca de 4,6 kilograme conține aproape 2,6 kilograme de aur, în total. După ce a evaluat-o, Darren Kamp a cumpărat roca cu totul.Astfel de descoperiri sunt rare.Multe dintre cele mai mari pepite de aur au fost găsite în Australia, considerată ca deținând cea mai mare rezervă de aur din lume.