”Mă simt groaznic”. Decizia pe care Bill Clinton o regretă amarnic, luată în privința Ucrainei acum aproape 30 de ani VIDEO

Fostul președinte american Bill Clinton a spus că regretă rolul său în decizia de renunțare a Ucrainei la armele nucleare din 1994.

În urmă cu aproape trei decenii, Ucraina a fost de acord să renunțe la armele nucleare, primind garanții de securitate și integritate teritorială. Toate detaliile „înțelegerii" au fost descrise în Memorandumul de la Budapesta, care a fost semnat și de Federația Rusă, Marea Britanie și Statele Unite.Vorbind despre evenimentul din 1994, fostul președinte american Bill Clinton a recunoscut că regretă decizia Kievului și rolul său.„Mă simt implicat personal, pentru că i-am făcut (pe ucraineni - n.red) să accepte să renunțe la armele nucleare. Și nimeni nu crede că Rusia ar fi făcut această invazie dacă Ucraina ar mai avea armele ei", a spus Clinton.El a recunoscut că autorităților ucrainene de atunci le era foarte frică să renunțe la armele nucleare, considerându-le cea mai bună apărare a lor."Putin, când a văzut oportunitatea, a încălcat acordul și a capturat mai întâi Crimeea. Și din această cauză, mă simt îngrozitor pentru că Ucraina este o țară foarte importantă", a subliniat fostul lider de la Casa Albă.După invazia pe scară largă a armatei ruse în Ucraina, Kremlinul a înspăimântat sistematic comunitatea internațională cu declanșarea unui război nuclear. Și pe fundalul unor știri dezamăgitoare de pe front pentru Kremlin, oficialii ruși au decis să desfășoare arme nucleare în Belarus.Bill Clinton says he regrets his role in persuading Ukraine to give up its nuclear weapons in 1994.pic.twitter.com/UJoSUvTWdN— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2023