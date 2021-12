Bogații lumii se mută în Puerto Rico, noul paradis fiscal de lux al planetei

Stațiunea St. Regis de pe Plaja Bahia din Puerto Rico are un teren de golf și locuințe cu vedere la ocean, într-o rezervație de 195 de hectare, cu o pădure tropicală luxuriantă și ape azurii. Însă probabil că ceea ce e mai atrăgător pentru cei care se grăbesc să vină aici sunt beneficiile fiscale de care se bucură locuitorii insulei.

Este și cazul lui Anthony Emtman, care a lăsat orașul Los Angeles în urmă și a cumpărat un apartament în resort, în luna martie. CEO-ul Ikigai Asset Management face acum parte dintr-o comunitate cripto înfloritoare, care ia avânt de-a lungul țărmurilor nordice din Puerto Rico, unde vremea tropicală este doar un bonus.Emtman și afaceriștii din domeniul criptomonedelor își mută reședința pe insulă ca să nu mai plătească taxe. Investitorii cu câștiguri mari in SUA plătesc până la 20% taxe pe câștiguri de capital și până la 37% pentru câștigurile pe termen scurt. În Puerto Rico, nu plătesc nimic. Iar companiile cu sediul în America continentală plătesc 21% în taxe federale pentru corporații plus o taxă individuală statală, comparativ cu doar 4% pe insulă. Astfel că nu e greu de înțeles de ce investitorii fac această alegere, în special în contextul în care creșterea meteorică a pieței criptomonedelor continuă și Partidul Democrat face presiuni pentru taxe mai mari care să-i vizeze pe cei bogați.Prezența entuziaștilor din domeniul monedelor digitale este deja palpabilă pe mica insulă. Pantera Capital și Redwood City Ventures se numără printre companiile care au înființat birouri pe insulă. Fostul manager de produs al Facebook Frances Hogan a declarat recent pentru New York Times că locuiește în Puerto Rico parțial pentru a fi mai aproape de prietenii săi din domeniul criptomonedelor. Primarul ales al orașului New York, Eric Adams, a zburat acolo cu cripto-miliardarul Brock Pierce, pentru o cină cu guvernatorul Pedro Pierluisi.„Acum nu e doar > ”, spune Giovanni Mendez, avocat care-i consiliază pe cei care se mută. „Ci este > ”.Guvernul din Puerto Rico a introdus scutirea de taxe în 2012, cu speranța că va aduce bani în economia șubredă a insulei și că va diversifica joburile. Fondurile de investiții au început să pună stăpânire pe insulă, însă pandemia e cea care a alimentat cel mai mult schimbarea, care a mutat lucrul din marile orașe în cel de la distanță. ...citeste mai departe despre " Bogații lumii se mută în Puerto Rico, noul paradis fiscal de lux al planetei " pe Ziare.com