Bulgaria nu mai este dependentă de gazul rusesc. Investiția majoră de care ar putea profita și România

Constructia gazoductului IGB intre Grecia si Bulgaria in valoare de 220 de milioane de euro a fost finalizata si va fi conectat la sistemul unificat al gazoductului Trans-Adriatic (TAP).

Functionarea instalatiei este programata sa inceapa luna aceasta. Lansarea va oferi Bulgariei o cale de iesire din criza gazelor provocata de Federatia Rusa.Trebuie amintit ca Bulgaria s-a confruntat cu probleme energetice datorita pozitiei sale de principiu in ceea ce priveste cooperarea cu Federatia Rusa.Tara a refuzat sa urmeze indicatia Rusiei si sa plateasca gazul in ruble. Ca urmare, alimentarea cu gaze a fost intrerupta.Finalizarea constructiei deschide posibilitatea ca Bulgaria sa primeasca gaz din Grecia de la terminalul de distributie a gazului lichefiat (GNL Alexandroupolis), care va ajunge din Azerbaidjan.Capacitatea conductei este de 3 miliarde de metri cubi, iar cererea Bulgariei este de 1 miliard. Partea azera declara ca este pregatita sa garanteze livrarile in totalitate.Din iunie 2022 a inceput pomparea de testare a gazului azer prin gazoductul Grecia -Bulgaria. Se stie ca, ca parte a santajului cu gaz, "Gazprom" a incetat sa livreze gaze catre Bulgaria din luna aprilie.читайте подробнее на cайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/254939_1657140482 ...citeste mai departe despre " Bulgaria nu mai este dependenta de gazul rusesc. Investitia majora de care ar putea profita si Romania " pe Ziare.com