Manevra care ne poate scăpa de marea criză alimentară: un canal vital al Dunării a fost eliberat. "Primele opt nave străine au intrat în porturile din Ucraina după cereale"

Primele opt nave straine au intrat in porturile din Ucraina pentru a exporta produse agricole, in timp ce Marina ucraineana este implicata in asigurarea unui transport sigur, transmite Ukrinform marti, 12 iulie.

Miscarea a fost anuntata pe Facebook in dimineata zilei de marti de catre serviciul de presa al Marinei din Ucraina."La cererea Ministerului Infrastructurii, Fortele Navale ale Fortelor Armate ale Ucrainei s-au alaturat efortului de a asigura transportul produselor agricole cu nave civile prin gura Bastroe a canalului Dunare-Marea Neagra. Primul grup de opt nave straine a sosit deja in porturile din Ucraina", se arata in comunicat.Se mentioneaza ca utilizarea canalului Bastroe a devenit posibila datorita eliberarii Insulei Serpilor de ocupantii rusi, ceea ce "permite fortelor sa controleze situatia de suprafata si partial cea aeriana din sudul Ucrainei"."Anterior, ocupantii obisnuiau sa blocheze circulatia navelor civile in partea de sud a tarii noastre", mai anunta autoritatile ucrainene.Canalul Bastroe este bratul Dunarii care desparte Romania de Ucraina. Navele care-l tranziteaza ies in Marea Neagra in golful Sulina, de unde se deplaseaza mai departe catre stramtorile Bosfor si Dardanele.Marina Militara a reamintit ca, anterior, din cauza blocadei navigatiei civile, companiile de transport maritim au fost obligate sa utilizeze Canalul Sulina, ceea ce a dus la acumularea unui numar mare de nave si la un trafic semnificativ la canal.Dupa cum s-a raportat, din cauza agresiunii rusesti si a blocarii navigatiei in Marea Neagra, milioane de tone de cereale ucrainene au ramas blocate in porturile ucrainene, o mare parte din acestea fiind destinate, potrivit Programului alimentar mondial al ONU, combaterii crizei mondiale.Prin restabilirea partiala a exportului de produse agricole pe cale fluviala, Ucraina contribuie la rezolvarea crizei globale.Majoritatea porturilor din Ucraina raman inchise, deoarece trupele rusesti continua sa atace instalatiile de infrastructura critica si navele civile din Marea Neagra.