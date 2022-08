Criză după criză: Cel mai mare exportator mondial de ulei de măsline explică de ce își reduce producția

Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gatit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg.

"Daca nu vom avea o diminuare a temperaturilor sau caderi de precipitatii in saptamanile urmatoare, recolta de masline din acest an ar putea fi semnificativ mai mica decat in anii anteriori. Sectorul este ingrijorat cu privire la productia de ulei", a spus Luis Planas intr-un interviu, fara a oferi insa estimari cu privire la productia preconizata.Diminuarea livrarilor de ulei de masline din Spania, care este responsabila pentru aproape jumatate din productia mondiala, si continuarea perturbarii livrarilor de ulei de floarea soarelui din Ucraina ar urma sa mentina preturile la uleiurile vegetale la un nivel ridicat, a apreciat Luis Planas.Potrivit datelor furnizate de Consiliului Oleicol International (IOC), preturile la uleiul de masline rafinat produs in provincia Jaen, unde se stabilesc preturile de referinta in Spania, au crescut cu 8,3% in luna iunie.Situatia dificila de pe piata uleiului de masline face parte dintr-o imagine mai ampla de perturbari ale livrarilor de produse agricole in contextul in care vremea secetoasa din mai multe regiuni din Europa ar urma sa reduca productia de cereale intr-un moment in care preturile globale la alimente sunt la un nivel record, dupa invazia ruseasca din Ucraina.Luis Planas estimeaza ca productia totala de cereale a Ucrainei, incluzand aici porumbul, graul si orzul, ar putea scadea cu 13% in acest an, pana la 17,5 milioane de tone ca urmare a temperaturilor ridicate si a absentei ploilor.Separat, Departamentul american al Agriculturii a estimat ca productia mondiala de ulei de masline ar urma sa scada cu 11% pana la 2,9 milioane de tone in anul agricol 2022/2023. Uleiul de masline este al treilea mare produs agroalimentar exportat de Spania, tara care, in medie, exporta 1,3 milioane de tone de ulei de masline in fiecare an.Pretul produselor alimentare ar putea sa se reduca daca Rusia va respecta un acord convenit la finele lunii trecute prin care Ucraina va putea exporta cereale prin intermediul a trei porturi de la Marea Neagra, a apreciat ministrul spaniol al Agriculturii. Acesta a adaugat ca Spania ...citeste mai departe despre " Criza dupa criza: Cel mai mare exportator mondial de ulei de masline explica de ce isi reduce productia " pe Ziare.com