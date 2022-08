Germania va preda în curând „noile arme supermoderne” Ucrainei: sisteme de apărare aeriană și stații radar în valoare de peste 600 de milioane de euro

Germania intentioneaza sa predea Ucrainei noi arme in saptamanile urmatoare, a declarat cancelarul german Olaf Scholz in timpul unui discurs la Universitatea Charles din Praga.

"Germania nu sta deoparte si ajuta Ucraina. Nu privim doar femei, barbati si copii ucisi, in timp ce tarile libere sunt sterse de pe harta si dispar in spatele Cortinei de Fier. Sustinem Ucraina: economic, financiar, politic, umanitar, precum si militar", a spus cancelarul Germaniei.Olaf Scholz a raportat ca, in viitorul apropiat, Germania intentioneaza sa trimita arme moderne in Ucraina."In urmatoarele saptamani si luni, Ucraina va primi din Germania cele mai moderne sisteme de aparare aeriana si statii radar in valoare de peste 600 de milioane de euro", a spus el.Guvernul german condus de cancelarul Olaf Scholz a pregatit un nou pachet de arme si munitii suplimentare pentru Ucraina in valoare de peste 500 de milioane de euro (499 de milioane de dolari). Noul pachet va include sisteme de aparare aeriana, sisteme de razboi electronic, munitie, lansatoare de rachete si vehicule blindate de recuperare.In iulie, guvernul german a publicat o lista de ajutoare letale si neletale pentru Ucraina. In special, obuziere Panzerhaubitzen 2000, MANPADS Strela, munitie, echipamente, combustibil, rechizite medicale, uniforme, corturi si paturi de spital.Ministrul de externe Annalena Baerbock a asigurat Ucraina de sprijinul Germaniei in razboiul impotriva Rusiei in anii urmatori, daca va fi necesar, transmite duminica dpa."Din pacate, trebuie sa presupunem ca Ucraina va avea in continuare nevoie de noi arme grele de la prietenii sai vara viitoare", a declarat Baerbock pentru ziarul german Bild am Sonntag."Ucraina apara libertatea si pacea si pentru noi. Iar noi ii sprijinim financiar si militar - si asta atat timp cat este necesar. Punct", spuse Baerbock.Ea a avertizat, de asemenea, ca razboiul "ar putea continua ani de zile", dar a adaugat ca presedintele rus Vladimir Putin s-a inselat crezand ca Ucraina va cadea in cateva saptamani.Baerbock a aparat pretentia Ucrainei asupra Peninsulei Crimeea, care a fost anexata ilegal de Rusia in 2014."Totodata, Crimeea apartine Ucrainei. Lumea nu a recunoscut niciodata anexarea din 2014, care a fost impotriva dreptului international".Avertizandu-i pe germani sa nu permita oboselii razbo ...citeste mai departe despre " Germania va preda in curand "noile arme supermoderne" Ucrainei: sisteme de aparare aeriana si statii radar in valoare de peste 600 de milioane de euro " pe Ziare.com