Cum arată autostrada subacvatică inaugurată de China, a doua cea mai lungă din lume VIDEO

Cel mai lung tunel de autostradă subacvatică din China a fost deschis traficului, după aproape patru ani de construcție, scrie CNN.

Tunelul Taihu a fost construit sub Lacul Taihu, din provincia Jiangsu, din estul Chinei, la aproximativ 50 de kilometri est de Shanghai.Tunelul a costat 9,9 miliarde de yuani (aproximativ 1,56 de miliarde de dolari) și are lungime de 10,79 de kilometri, potrivit oficialilor guvernamentali din Jiangsu.Construcția a început pe 9 ianuarie 2018. Peste două milioane de metri cubi de beton au fost folosiți pentru construirea tunelului cu două sensuri, care are șase benzi și 17,45 de metri lățime, a anunțat agenția oficială de presă a Chinei, Xinhua.Tavanul tunelului a fost echipat cu lumini LED colorate, pentru a preveni oboseala șoferilor.Tunelul face parte din autostrada Changzhou-Wuxi, de 43,9 kilometri, care a fost deschisă publicului pe 30 decembrie 2021 și oferă o alternativă pentru călătorii care merg între Shanghai și Nanjing, capitala Jiangsu.Conectează autostrăzile din Suzhou, Wuxi și Changzhou și a fost construit pentru a reduce presiunea traficului asupra orașelor de lângă Lacul Taihu, promovând în același timp dezvoltarea economică a orașelor din zona deltei fluviului Yangtze.