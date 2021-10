Cum au ajuns țările sărace datoare vândute Chinei. 44 de state datorează Beijingului echivalentul a 10% din PIB-ul național

Multe din proiectele chinezești care vizează dezvoltarea infrastructurii maritime și feroviare în străinătate, în special în țări din Asia, sunt ”minate” de uriașe datorii mascate. Rețeaua de scheme financiare opace a fost dezvăluită de cercetători, scrie The Economist.

La periferia orașului Vientiane, capitala Laosului, muncitorii de la China Railway No. 2 Engineering Group (o companie chineză de construcții) tocmai au sudat ultimii 500 de metri ai liniei ferate, ceea ce creează o „linie neîntreruptă" între China și Laos, unul dintre proiectele majore ale Inițiativei One Belt, One Road (un alt nume pentru Noul Drum al mătăsii).Mass-media de stat chineză laudă noua linie feroviară, considerată o realizare a ingineriei moderne, care urmează să fie inaugurată în decembrie. Este, de asemenea, o realizare a contabilității moderne, care adaugă la datoria publică a Laosului 3,6 miliarde de dolari pe care statul trebuie să o ramburseze.Această finanțare și alte „datorii ascunse" către China reprezintă o treime din PIB-ul Laosului, ceea ce ar putea deveni problematic: datoria suverană din Laos este deja echivalentă cu aproximativ 60% din PIB-ul său și jumătate din acești bani trebuie să se îndrepte către China. În cazul din Laos, unul din beneficiarii împrumutului pentru calea ferată este chiar Compania națională de Electricitate și nu este exclus ca aceasta să fie preluată la un moment dat sub control chinez în baza datoriei nerambursate, adică în momentul în care se va dovedi că proiectul nu e decât un mare eșec financiar.Calea ferată spre nicăieri din KenyaCalea ferată Mombasa-Nairobi trebuia să se întindă până la graniţa cu Uganda dar s-a oprit abrupt într-un sat situat la 75 de mile vest de capitala Nairobi.Lucrările au încetat în 2019 după ce China a retras circa 4,9 miliarde de dolari necesari pentru finalizarea liniei ferate la solicitarea preşedintelui chinez care a cerut reglementări mai aspre privind viabilitatea financiară a proiectelor de infrastructură. Kenya ar avea o datorie către China de 9 miliarde de dolari în contracte de infrastructură.În Kazahstan, proiectul de cale ferată în valoare de 1,9 miliarde de dolari, care trebuia dat în folosinţă în 2020, a fost pus pe pauză după prăbuşirea unei bănci locale care administra fondurile chineze.